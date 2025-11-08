Mostanáig a Porsche 911 strapabírását leginkább versenypályán tesztelték, azonban a napokban egészen más körülmények között tette próbára a típus képességeit egy 90 éves sofőr Németországban. A rendőrség beszámolója szerint az idős férfi november 3-án, a hétfő kora délutáni órákban a 911 Carrera GTS-ével tolatás közben áttörte a falat egy ludwigsburgi parkolóházban, aztán beszorult a szellőzőaknába.

A sofőr sértetlenül megúszta a balesetet, de ami ennél is hihetetlenebb, hogy a Porsche a baleset ellenére még beindult és mozgásképes is lett volna

– írja a Stuttgarter Zeitung nyomán a Road & Track.

Kurioser Unfall in Ludwigsburg: 90-Jähriger stürzt mit Porsche in Parkhaus-Luftschacht https://t.co/jbY1znHZS8 pic.twitter.com/IoNA6tQaC8 — ntv Nachrichten (@ntvde) November 4, 2025

Entschuldigung bitte, das ist doch ein schlechter Witz, dass ein 90-jähriger mit einem Auto, das 394 PS bis zu 541 PS hat, herumgurkt. https://t.co/Di5UswtARC — Ninotschka 💙💛 Schutzheilige der Furien (@Ninotschka_) November 4, 2025

Messzire viszont így sem jutott, ugyanis az autó 4,5 méterrel az akna alja felett lógott – ezért a jármű vezetőjét a mentősöknek kellett kiszabadítaniuk.

A rendőrségi vizsgálat szerint a sofőr valószínűleg felcserélte a gáz- és a fékpedált, ugyanakkor a hatóságok szóvivője úgy véli, a baleset nem a sofőr életkorának tudható be.

🚗💥 Teurer Tiefgang in #Ludwigsburg!

90-Jähriger mit #Porsche Carrera GTS ist in einem #Parkhaus in einen Lüftungsschacht gestürzt. #Feuerwehr und Abschleppdienst kämpften mit der Bergung

👉 Luxuskarosse reif für den Dachtransport. https://t.co/eyhmhYTPHg pic.twitter.com/O9XrCaKNLn — 7aktuell (@7aktuell) November 3, 2025

Tegyük hozzá, hogy a 911 Carrera GTS 991-es, azaz 2014 és 2016 közötti generációja sem egy kispályás technika, elvégre a 3,8 literes, hathengeres bokszermotor 430 lóerőt ad le, 440 Nm-es maximum nyomaték mellett. 0-ról 100-ra 3,8–4,4 másodperc alatt gyorsul, a végsebessége körülbelül 305 km/óra.

A képre kattintva galéria nyílik:

7 fotó

Teljesen le kellett ereszteniük a tűzoltóknak a Porschét az aknában ahhoz, hogy ki tudja húzni onnan, így a nagy értékű sportkocsi az éjszakát az akna fenekén töltötte.

A teljes kár körülbelül 95 ezer euró, azaz több mint 36 millió forint. Az Auto Motor und Sport cikke szerint ebből mintegy 45 ezer eurót, átszámítva 17 millió forintot ölel fel a Porschében keletkezett kár, míg a maradék a betonfalat és az épület szerkezetét ért sérülésekből tevődik össze.

Sokan vezetnek még egy bizonyos kor fölött is, ráadásul akad olyan, aki nem is akármilyen tempóban: