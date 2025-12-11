Egyebek mellett közúti veszélyeztetés miatt emelt vádat a Kaposvári Járási Ügyészség egy negyvenes éveiben járó, többszörös visszaeső férfival szemben, aki annak ellenére, hogy soha nem is volt jogosítványa, és el is tiltották a vezetéstől, 2024 júniusában a volán mögé ült, és Dombóvárról Kaposvárra indult.

Bódult állapotban vezetett, ugyanis mielőtt útnak indult, kábítószert, új pszichoaktív anyagot és nyugtatót is fogyasztott. Miután beért Kaposvár belvárosába, úgy kezdett előzésbe, hogy nem győződött meg annak biztonsági feltételeiről.

A sajátján kívül így másik négy autót rongált meg, amikor a megelőzött és a szemből érkező jármű között csak úgy fért el, hogy két kerékre tette a kocsiját, és erősen balra dőlve ment el mellettük.

Ekkor sérült meg a szemből érkező autó sofőrje is, mivel a balesetben letört visszapillantó tükre a lehúzott ablakon keresztül a fejének csapódott.

A férfi a baleset ellenére továbbhaladt, végül pár utcával arrébb állították meg a rendőrök, ugyanis több, a zebrán átkelni szándékozó gyalogos veszélyeztetése után zsákutcába hajtott.

Az ügyészség a más ügyben kiszabott szabadságvesztését töltő férfi ellen fegyházbüntetést, közügyektől eltiltást és végleges hatályú járművezetéstől eltiltást indítványozott.

