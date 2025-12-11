Durva balesetet rögzített a kedd esti órákban egy térfigyelő kamera a kaposvári pályaudvar melletti körforgalomban – írja a Kaposvár Most.

Mint a lenti felvételen is látható, az Audi sofőrje minden szabályt megszegve, nagy sebességgel érkezett meg a csomópontba, ahol a szembejövő sávba áttérve egy szabályosan közlekedő járműnek ütközött.

A baleset okozóját végül a körforgalom közepén található szökőkút fogta meg. A helyszínre rövid időn belül megérkeztek a helyi hivatásos tűzoltók, akik áramtalanították a balesetben érintett kocsikat.

A portált arról tájékoztatta a somogyi rendőrség szóvivője, hogy súlyos sérülés nem történt.

