Térfigyelő kamerák rögzítettek azt a rémisztő balesetet, ami a szerda esti órákban történt a romániai Nagyváradon. Az akciófilmbe illő jelenet során egy Mercedes-Benz sofőrje nagy sebességgel repült át a körforgalmon és másik két, szemből érkező autó fölött.

A balesetről készült felvétel végén már csak a hangos csattanás hallható, de a kocsi végül egy közeli benzinkút zöldövezetében ért földet.

A rendőrség megállapította, hogy a sofőr sem alkohol, sem pedig más tudatmódosító szer hatása alatt nem állt, azonban súlyos cukorbeteg, emiatt rosszul lett vezetés közben. Az 55 éves férfit könnyebb, valamint közepesen súlyos sérülésekkel szállították kórházba – írja a Maszol.ro.

A napokban Oroszországban is kemény pillanatokat élt át egy autós: