A történet ismerős lehet a hollywoodi akciófilmekből, de a valóságban sokkal prózaibb és félelmetesebb. Adott egy átlagos városi forgalom, egy rutinmanőver, majd hirtelen felbőg a motor, az autó pedig megállíthatatlan lövedékként csapódik a szembejövőnek.

A helyszín Ulan-Ude, Oroszország. A főszereplő egy Honda Insight, amely a békés araszolás helyett hirtelen tempót váltott, és frontálisan ütközött egy szabályosan közlekedő Honda CR-V-vel. Mivel Oroszország a fedélzeti kamerák (dashcam) őshazája, a balesetről készült felvételek pillanatok alatt bejárták az autós portálokat.

A Fishki beszámolója szerint az Insight sofőrje azonnal kész volt a magyarázattal: a gázpedál beleakadt a padlószőnyegbe, az autó megindult, ő pedig tehetetlen volt. Ez még nem hivatalos álláspont, de valóságos forgatókönyvnek tűnik egy ilyen esetben.

Ugyanakkor a közlekedésbiztonsági statisztikák és a baleseti elemzések (például az amerikai NHTSA adatai) azt mutatják, hogy az úgynevezett „unintended acceleration” (szándékolatlan gyorsulás) esetek döntő többsége mögött nem műszaki, hanem emberi hiba. Gyakorlatilag pánikhelyzetben a sofőrök összekeverik a pedálokat. Ilyenkor a sofőr tudatosan a féket nyomja, de valójában a gázon áll teljes erejével. Mivel az autó nem lassul, sőt gyorsul, a pánik elhatalmasodik rajta, és még erősebben nyomja a „féket” – ami valójában a gáz.

Erről sokaknak beugorhat egy réges-régi hír, 2009-ben került a Toyota a figyelem középpontjába a szőnyegek és a gázpedál okozta kockázat miatt. A gyanú szerint az autósszőnyegbe beakadó gázpedál okozta egy négyfős család halálát tíz éve Kaliforniában. Az utasok a baleset előtt felhívták a 911-et, hogy autójuk – egy Lexus ES 350-es – gázpedálja beragadt, és óránként 190 kilométeres sebességgel száguldanak.

A Toyota első reakciója szerint gyári szőnyeg helyes használata esetén ilyen nem történhet, de vizsgálatot hirdettek, amely nyomán úgy döntöttek, hogy visszarendelik az érintett autókat. Ez a Toyota történetének legnagyobb visszahívása, összesen 3,8 millió járműben rövidebbre cserélték a gázpedálok taposóját.