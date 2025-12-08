Nem akármilyen rendőrautókkal gazdagodik Csehország, ezek a gépek nem csak fényhidat, matricát és CB-rádiót kapnak, de valóban a bevetéshez alakították át őket. A 352 darab, második generációs Škoda Kodiaq-ot kifejezetten rendőrségi feladatokra készültek.

Az új cseh szolgálati járművek fejlesztésében maguk a rendőrök is részt vettek, a mladá boleslavi gyár mérnökeivel egyeztetve, felhasználva az első generációs rendőrségi Skoda Kodiaqok tapasztalatait.

Az új járőrautók alapját az RS-változat adja

A motor egy 2,0 literes, turbófeltöltős 265 lóerős TSI erőforrás, összkerékhajtással és DSG automata váltóval. A járművek speciálisan hangolt DCC+ adaptív lengéscsillapítókkal érkeztek az egyenruhásokhoz, hogy nagy sebességnél és hirtelen manővereknél is stabil maradjon a Kodiaq.

A 18 hüvelykes könnyűfém felnik mögött a hétszemélyes változat fékrendszerre kapott helyet. Külön érdekesség, hogy a hajtáslánc és a futómű egy gombnyomással sport módba kapcsolható, így a teljesítmény azonnal rendelkezésre áll, ha nagyon kell sietni.

Az új rendőrautók járőr és közlekedésrendészeti feladatokat látnak majd el.

Megújult fénytechnika

A megkülönböztető fényjelzéseket is modernizáltak az előző generációhoz képest. A tetőn kék–piros fényhidat helyeztek el, míg további villogók kerültek a szélvédő alsó részébe, a hűtőrács két oldalára, valamint a csomagtérajtó belső részére is, hogy felnyitott csomagtartónál is látszódjon a megkülönböztető jelzés. A rendszer stroboszkópjaiból a hátsó lökhárítóba és az első sárvédőkbe is kerültek.

A fény- és hangjelzéseket egy külön kezelőpanelről irányítják az utastérből, a klímavezérlők alatt pedig dedikált helyet kapott a rádió.

„Kémmód” a rejtett akciókhoz

Az utastér több praktikus megoldást is tartalmaz, például biztonsági kalapácsot az üvegek betöréséhez, valamint egy második belső visszapillantó tükröt, amellyel a hátul csücsülő, őrizetbe vett személyeket figyelhetik.

Az egyik legizgalmasabb újdonság az úgynevezett „kémmód”, amely lehetővé teszi, hogy az autó felkapcsolt fényszórók nélkül közlekedjen – ez a sorozatgyártású változatban nem elérhető, és éjszakai, rejtett műveleteknél különösen hasznos.

A sok extra elektronika miatt a rendőrségi Kodiaqok kiegészítő akkumulátort kaptak.

Mozgó iroda a csomagtérben

A csomagtér kialakítása attól függ, hogy az autó melyik egységhez kerül.

A gyorsreagálású egységek járműveiben biztonságos fegyverszekrény található hosszú lőfegyverek számára.

A közlekedésrendészeti autók fémkeretes, kihúzható fiókokkal felszerelt rendszert kaptak, amely egy pillanat alatt miniatűr irodává alakítható. Itt iratokat, okmányokat, alkoholszondákat tárolhatnak.

A hátsó üléssor is rendőrség-specifikus megoldásokat kapott. Az előállított személy szállítására szolgáló ülés biztonsági övének csatja az ajtó felőli oldalon helyezkedik el, így a rendőrnek nem kell áthajolnia a fogvatartotton. Az öv előre is pozicionálható a fejtámlához rögzítve. A könnyebb tisztíthatóság érdekében a hátsó ülés műbőr kárpitozást kapott.

“Gallytörő” rács a PIT-manőverekhez

Az egyik leglátványosabb külső elem az első biztonsági ütköző, amelyet kifejezetten PIT-manőverekhez terveztek. Ennek során a menekülő jármű hátsó kerekének közelében lökik meg az autót, hogy az megpördüljön és megálljon.

