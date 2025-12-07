Mindent bevetett egy ausztrál autós annak érdekében, hogy ne kelljen útdíjat fizetnie. A 22 éves férfi úgy próbált spórolni, hogy a világoskék Lexus GS-ének rendszámát egy beépített eszköz segítségével, kvázi gombnyomásra takarta le, akárhányszor egy fizetőkapuhoz alá ért.

A trükkje azonban mások is felfigyeltek, így a rendőrök előtt sem maradt sokáig titokban. Alig néhány hónappal azután, hogy nagy feltűnést keltett, Stanmore-ban állították meg a Lexus fiatal sofőrjét – igaz, a dolgukat nagyban megkönnyítette, hogy a rikító árnyalatú színe igencsak felismerhetővé teszi az autót, írja a Carscoops.

A képre kattintva galéria nyílik:

4 fotó

Annak átvizsgálásakor az első és a hátsó rendszámnál is megtalálták a James Bond-stílusú, rendszámsötétítő szerkezetet, amit úgy lehetett a középkonzolról irányítani, hogy az autó elektronikáján keresztül kötötték be. Az egyenruhások mindkét berendezést lefoglalták.

Természetesen az Új-Dél-Wales-i autópálya-rendőröknek megpróbálta megmagyarázni, miért volt szükség a trükkös eszközre. Azt azonban nem tartották elfogadható indoklásnak, hogy „nem volt más mód” a rendszámtáblák felhelyezésére, és valahogyan el kellett takarni a kék vinilfólia állítólagos hibáit is.

Tekintélyes bírsággal „jutalmazták” a sofőr okoskodását, aki kilenc büntetőpontot is kapott. A későbbiekben ez kellően elrettentő lehet a további próbálkozásokkal szemben, ugyanis Ausztráliában 15 büntetőpont után veszik el a járművezetők jogosítványát.

Érdekesség, hogy a lebukáshoz nagyban hozzájárult egy másik jármű fedélzeti kamerájának felvétele is, ami később futótűzként terjedt el az interneten:

Maga a jelenség egyáltalán nem új keletű, korábban is volt példa roppant elmés, ugyanakkor illegális próbálkozásokra: