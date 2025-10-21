Akár öt év szabadságvesztésre is ítélhetik Lengyelországban azt a férfit, aki úgy trükközött a rendszámaival, hogy az autójába egy forgatható mechanizmust épített be. Porszem csúszott azonban a gépezetbe, ugyanis a bochniai rendőröknek, akik egy szabálytalan parkolást miatt figyeltek fel a járműre, feltűnt, hogy az ellenőrzött rendszámhoz nem a megfelelő alvázszám tartozik.

A hatóságok megvárták és azonosították az autó 25 éves tulajdonosát, majd átvizsgálták a járművet is, így derült ki, hogy a hamis rendszámokat – az igaziakkal együtt – egy kivehető szerkezetre helyezték, ami lehetővé tette az azonosítók cserélgetését.

Fillérekbe került a nagy port kavaró trükk

A turpissággal kapcsolatban az Auto Świat azt írta, hogy az illető feltehetőleg az interneten vásárolta a hamis rendszámtáblákat, darabjukat nagyjából 30 zlotyért, átszámítva alig 3000 forintért. Megnehezíti a hatóságok dolgát, hogy ezek a rendszámok gyakorlatilag kiváló minőségűek, még közelről is hasonlítanak a valódiakra – az egyetlen eltérés a vízjel hiányában figyelhető meg, amit csak az igazán gyakorlott szemek szúrnak ki.

Ugyanígy távirányítóval vezérelhető, forgó rendszámtábla-kereketeket is lehet kapni, az áruk 350-400 zloty, azaz nagyjából 30-35 ezer forint. A működésük az alábbi videóban nézhető meg:

