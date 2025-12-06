Köztudott, hogy sok kellemetlenséget tud okozni, ha elfelejtjük behúzni a kéziféket – nagyon csúnya vége is lehet annak, ha önálló életre kel az autónk. Elképzelhető, hogy volt már része hasonlóan negatív élményben annak az autósnak, aki úgy emlékezteti magát erre a fontos lépésre, hogy papírt és filctollat ragadott, és nagy nyomtatott betűkkel felírta a „KÉZIFÉK!!!”.

Hogy biztosra menjen, nemcsak egy, hanem rögtön két színnel – feketével és pirossal – is megírta az emlékeztetőt, amit aztán nem kevés ragasztóval a Suzukija kormányára ragasztott. A kézzel készült memoárt a FodorGraphy nevű Facebook-oldal szúrta ki, ami mögött az a Fodor Zsolt áll, aki néhány éve mesemondó buszvezetőként lopta be magát a budapestiek szívébe.

Neee, ezt nem akarom elhinni 😂😂😂 Remélem a napellenzőbe bele vannak irva a kanyarodási-, és előzési szabályok, és az is... Posted by FodorGraphy on Wednesday 3 December 2025

„Remélem, a napellenzőbe vele vannak írva a kanyarodási és előzési szabályok, és az is, hogy egyenrangú útkereszteződésben a balról érkező villamosnak elsőbbséget kell adni” – írta a bejegyzésben a több mint tízéves buszsofőri pályafutása során sokat látott Fodor, megjegyezve, hogy „ezek miatt félek vezetni”.

Elgondolkodtató, mennyire lehet vezetésre alkalmas állapotban az, akit már arra is emlékeztetni kell, hogy húzza be a kéziféket. Konkrétan a KRESZ is kimondja, hogy „járművet az vezethet, aki a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban van”.

