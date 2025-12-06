Kis túlzással élet és halál között lebegett az Egyesült Államokban az a kamionsofőr, aki egy ijesztő baleset következtében öt és fél órán lógott le egy nyugat-virginiai hídról.

A hét elején történt incidens kapcsán azt közölték a Saint Albans-i tűzoltók, hogy a teherautó vezetőfülkéje a föld felett körülbelül 30 méteres magasságban lógott.

Több beavatkozó egység is a helyszínre sietett, a bátor mentőakcióban egy tűzoltót engedtek le, miután hevederekkel rögzítették a szerelvényt. Ennek köszönhetően a kamionsofőr sértetlenül megúszta a balesetet.

This morning, Teays Valley Fire responded to a challenging rescue on US-35 involving a semi-truck with its cab left... Posted by Teays Valley Fire Department on Tuesday 2 December 2025

A hatóságok sok mindent nem árultak el arról, hogyan történt a baleset, ugyanakkor megjegyezték, hogy valószínűleg a pótkocsiba helyezett téglarakomány akadályozta meg azt, hogy nagyobb galiba történjen.

Helyi beszámolók alapján a Carscoops azt írja, hogy szabályosan haladt a kamion, amikor kedd hajnalban egy betontömbnek csapódott. Akkora volt az ütközés ereje, hogy utána a méretes jármű átszakította a szemközti oldalán lévő szalagkorlátot.

A múltban már több hasonló eset is történt. Egy szerencsésebb kamionos „csak” 45 percig lógott a levegőben, de hasonlóan meredek esetre is volt példa: