Hátborzongató baleset történt az Egyesült Államokban, azon belül a Kentucky államában található Louisville-ben: miután eddig ismeretlen okokból áttörte a korlátot, csaknem 45 percet töltött a levegőben egy nő, miután kamionja vezetőfülkéjében lógott le a hídról. A sofőrt kötélen leereszkedve mentették ki a mentők – írja a BBC.

A tűzoltók szerint a nő végig rendkívül bátran viselkedett, csak azután törtek felszínre az érzelmek, hogy a lába szilárd talajra ért – persze, a biztonság kedvéért kórházba szállították. Hozzátették, rendkívül szerencsés, amiért nem zuhant a kamionjával együtt a 23 méterrel lejjebb található Ohio folyóba. A hidat lezárták a baleset miatt.

This is why our first responders are heroes. Thank you to @loukyfire @LMPD, @LouMetroES and all those who swiftly responded to an incident on the Second Street bridge where a tractor trailer went off the road. Your bravery is unmatched and we’re grateful for your lifesaving work. pic.twitter.com/oyAXrAoZEC

— Mayor Craig Greenberg (@LouisvilleMayor) March 1, 2024