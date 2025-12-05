December 5-én tripla világpremiert tartott a Toyota-csoport: a Toyota GR GT szupersportautó és a GR GT3 versenyautó mellett bemutatkozott a Lexus LFA Concept, amely az eredetileg 2021-ben Lexus Electrified Sport Concept néven bemutatott, majd idén nyáron Lexus Sport Conceptként visszahozott tanulmányautónak a következő evolúciós állomása. Ez még mindig nem a leendő szériaautó, de azután hogy kimondták a bűvös nevet, már nincs visszaút: a várható 2026-ban piacra kerülő elektromos sportautó LFA-ként kell, hogy forgalomba kerüljön.

14 fotó

Az autó bemutatását nem esetlegesen időzítették a Toyota GR GT debütálásához: ugyanazt az alumínium architektúrát alkalmazza, ebből adódóan ugyanaz a tengelytávja (2725 mm), a gyári sajtóanyag szerint pedig az üléshelyzet is azonos.

Kérdés, hogy hogyan helyezik el az akkumulátort. Azt sem tartjuk kizártnak, hogy nem egyetlen akkucsomagot kap az autó, hanem két, esetleg még több részre bontják azt, hogy tartani lehessen a Toyota GR GT 45:55 arányú tömegeloszlását. Ez a hátsókerékhajtással együtt a sportos vezethetőség egyik záloga lehet – más kérdés, hogy csak feltételezzük az egy villanymotoros , hátsókerék-hajtású konfigurációt, a gyár egyetlen szó említést sem tesz a hajtásláncról.

Az LFA Concept steer-by-wire elektronikus kormányművet alkalmaz, amely működési elvében (de talán hardverében is) azonos az RZ crossover megoldásával. A kormány átfogás nélkül forgatható. A kezelőfelület digitális, ugyanakkor úgy rendezték el a funkciókat, hogy a vezető odafigyelés nélkül, zsigerből működtethesse a legfontosabb rendszereket. Feltűnő, hogy míg a Toyota GR GT hagyományos, nyitott térérzetű vezetői környezetet kapott, a Lexus LFA Concept esetében szinte ráhúzódik a pilótára a középkonzol és az ajtópanel.