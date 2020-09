Ismeretlen hősünk húsz lehetőség közül választhatott, és lám, behúzta azt az egyet, ami rajta kívül senkinek nem kellett a világon. Az eredmény: egy különösen kívánatos szupersportkocsi.

Az utóbbi években egyre gyakrabban tűnnek fel az észbontó Lexus LFA példányai különböző színvonalas árveréseken. Az autó önmagában csodálatos, a története is izgalmas, de valljuk be: egy idő után unalmas lesz ugyanolyan fekete, sárga, piros kupékat nézegetni.

Ezért is olyan nagy öröm, hogy végre szembe jött egy barna LFA. Nem is barna, inkább olyan, nehezen megfogható árnyalat, amihez hasonlót Európában nem tudnak (nyilván nem is akarnak) kikeverni. Soha nem fogjuk megtudni, annak idején a húsz lehetséges árnyalat közül (a gyártás első évében tíz színből választhattak az LFA-vásárlók, a másodikban pedig húszból, de a kettő között nem volt átfedés) miért pont erre esett a vevő választása, de jól tette: ilyen autó ugyanis csak egy van a világon, garantáltan.