A gyári technológiával eltérő, alacsony minőségű javítgatás a magyar autósok mindennapjainak örök társa. Gyakorlatilag pár százezer forintos bontószökevények tartják mozgásban az országot, egy papírral betömött lyukas küszöb láttán már fel sem kapjuk a fejünket.

A megkérdőjelezhető technológiával végzett tákolások mögött a szükség diktálta logika bújik meg: egyre drágábbak a szerelők óradíjai, a javító anyagok, a pótalkatrészek szintén komoly összeget emésztenek fel. Autó viszont van bőven, ezerszám hemzsegnek az egy-két havi fizetésből birtokba vehető, papíron megfelelő műszaki állapotú darabok.

Most viszont olyan képeket kaptunk, amelyek alapján megkérdőjelezhető ez az állítás.

A tákolás ugyanis úgy tűnik univerzális: túlmutat a legolcsóbb autók kategóriáján.

Ezeken a fotókon ugyanis egy fiatalabb, nagy teljesítményű német prémium autó kipufogórendszere látható.

Talán nem kell ahhoz hegesztői végzettség hogy lássuk: igazi, vérbeli kókányolást látunk a képeken, nem véletlenül került lefotózásra. Láthatóan a katalizátor kiváltásra készült egy közdarab, aminél a friss kifújás helyére mindig került egy újabb darab csimbók, megálljt parancsolva a szökni kész gázoknak

Lehet hogy végeredményben működik a dolog, és a kibelezett kipufogó hozza azt amit elvárnak tőle, mégis ez a jelenség intő jel mindenkinek, aki használt autót akar venni. Mert egy ilyen beavatkozás nyomait leginkább az autót megemelve, a motortérben alaposan kutakodva lehet felfedezni, és ezeket a lépéseket a mai napig gyakran kihagyják az autóvásárlók.