Egy egész galéria sorozatunk szól a főleg Kelet-Európára, ex-szovjet országokra jellemző végtelenül kreatív, és gyakran életveszélyes tákolásokról, autójavításokról. Ezek még a mai napig itt élnek velünk, a panelházak garázsai között, vagy vidéki lemezbódékban rendelő szakik bármit megoldanak a környéken heverő alapanyagok felhasználásával.

Betömik papírral a küszöböt, bilincs helyett vígan tekerik a drótot, és egy köszörűkővel megcsinálják a kézműves hengerfej síkolást.

Tudásuk akkor válik károssá, ha a szintén hasonló észjárással megáldott kereskedőkkel találkozik. Ilyenkor a szerencsétlen vevőn csattan az ostor, aki a felpolírozott lemezek mögött egy romhalmazzal térhet haza.

Na pont ezt a munkafolyamatot vihetjük végig, élhetjük meg egy nagyon ígéretes számítógépes szimulátor formájában. Egy lengyel csapat már fejleszti a vadkeleti tákolás és autónepper világát képernyőkre varázsoló programot. Amit pedig eddig látunk az ígéretes, és eredeti, valahol pedig nekünk magyar autósoknak is fájdalmasan ismerős.

Ha valakinek ennyi nem lenne elég, itt vannak a való életből gyűjtött példák: