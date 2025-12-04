A Volkswagen csoport még 2017-ben hozta létre a kínai JAC Motors-zal közös vegyesvállalatát Sehol néven. A céget azóta átkeresztelték, ma már Volkswagen Anhui néven ismert, de a feladata nem változott: tisztán elektromos járműveket építeni a SEAT és Cupra márkák számára.

8 fotó

Itt készül a Cupra Tavascan, a cég második villanyautója, mivel azonban a tervezés és a gyártás között eltelt időben az EU jelentős védővámokat vetett ki a Kínából érkező járművekre, hogy ellensúlyozza azok uniós szabályozásoknak ellentmondó állami támogatását, a Volkswagen Anhui „üzletmenetét komoly veszély fenyegeti.”

Ezért az autógyártó arra kéri az EB-t, hogy a védővámok helyett szabjon ki más korlátozásokat: határozzon meg egy minimálárat, amennyinél nem importálhatja olcsóbban az autót a cég, és/vagy szabjon meg éves importkvótát, azaz korlátozza a behozható autók darabszámát.

A minimális importár kérdése már korábban, állami szinten felmerült: az EU és Kína áprilisban kezdett el az árak szabályozásáról beszélgetni, ugyanakkor ezt csak akkor tartják elfogadhatónak, ha ugyanolyan hatékonyan betartható a szabályozás, mint a vámok.

Ha az EB elfogadja a VW Anhui kérését, a cég már akár 2026 áprilisától mentesülhet a Tavascant most sújtó 20,7 százalékos büntetővám alól, írja a Reuters.

A középkategóriás Cupra Tavascan 82 kWh kapacitású akkumulátorral rendelkezik, hátsókerék-hajtású változata 210 kW (286 LE) csúcsteljesítményre képes, a két villanymotoros, összkerékhajtású modell legnagyobb teljesítménye 250 kW (340 LE.)

Nem a Volkswagen az egyetlen európai cégcsoport, amely Kínában gyártott autókat hoz be az óvilágba: