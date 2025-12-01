Folyamatosan változik a márkatérkép a kínai gyártók megjelenésével, amelyeknél a családfa nem mindig egyértelmű: még a típusjelölések sűrűjében is könnyű eltévedni. A rengeteg új szereplő között az egyik legfrissebb a Leapmotor, amely 2025 nyara óta szerepel az itthon elérhető autók között. A többek között, Peugeot, Fiat, Opel márkákat is magában foglaló Stellantis konszern résztulajdonlásával létrejött márka, óvatos léptek helyett teljes pályás letámadást indított.

Negyed éves tevékenységük alatt már a harmadik modell bemutatásánál tartanak. A sort a legolcsóbb városi elektromos autó, a Vezess által már tesztelt T03 nyitotta, majd jött a skála másik végén elhelyezkedő, méretes, kényelmes szabadidőautó, a C10, amit szintén próbáltunk, most pedig megérkezett az egy mérettel kisebb, de még mindig igen tágas, és a gyártó szerint egy fokkal fiatalosabb, sportosabb modellt, a B10-es.

Erről az elektromos modellről még 2024 októberében hullt le a lepel a Párizsi Autószalonon, Kínában pedig 2025 tavaszán kezdték el forgalmazni, Magyarországra most érkezett, és a hazai bemutatót követően egy rövid próbakörre el is vittük, amely alapján van keresnivalója az új autók piacán.

Nőtt akár a gomba

A Leapmotor, amely 2019-ben értékesítette első autóját most tart egymillió eladott autónál, a növekedés pedig szembeötlő.

Tavaly még 293 ezer autót adtak el, idén már 418 ezernél tartanak, és 600 ezeres értékesítés a cél év végéig. A Stellantis-csoport már meglévő hálózatára támaszkodva gyorsan szaporodnak a szervizpontok és a kereskedések is, itthon is már tíz helyszínen van jelen a Leapmotor, Budapesten és a vidéki nagyvárosokban.

16 fotó

Külső Akárcsak a legtöbb piacra lépő új kínai márka, a Leapmotor is az “alacsony árak-magas felszereltség” párossal támad, de már akkora a verseny, hogy ezek mellé is fel kell mutatni valamit. Náluk a pluszt az európai hangolás adja. A hazai bemutatón is külön hangsúlyt kapott, hogy ez már egy európai ízlésre szabott modell. A gyakorlatban ez annyit jelent, hogy az autó mozgását és karakterét a Stellantis sokat látott menetdinamikai mérnökei csiszolták készre Olaszországban, a legendás Balocco tesztpályán, a formáról pedig lenyesték az ázsiai vadhajtásokat. A gyártó közlése szerint a fejlesztők hat hónapon át nyúzták és vizsgálták a technikát, a végső finomhangolás pedig pontosan az ő méréseik, illetve a Kínába visszaküldött javaslataik alapján történt meg. Persze nem kell őrült változtatásokra gondolni, a Leapmotor B10 külső-belső technikai kivitele ugyanaz, mint amit Kínának szántak első körben. Méretét tekintve a B10 klasszikus, jól használható kompakt SUV, amely még elboldogul városban, ugyanakkor bőséges teret kínál utasoknak, csomagoknak egyaránt: 4515 mm hosszú, 1873 mm széles és 1652 mm magas. A megjelenésről süt, hogy tömegekre lő a Leapmotor, nincs igazi merész húzása az autónak, olyan markáns stílusjegye, amit a koreai Kia-Hyundai páros már Európában is megenged magának. Friss márkaként inkább megrajzolták a használt szappant. Lágy íveit nem töri meg semmi, a szögletesség nem kenyere, még a kilincsei is rejtettek, nem kapott furmányos frontrészt, egyszerűsége a Tesla szintjéhez mérhető. Ha hunyorítva nézzük, akkor felsejlik némi ihlet a Porsche szabadidő-autók felől, de ez tényleg csak halvány gondolatként érinthette meg a tervezőket, főleg a hátsó lámpatest környékén. Kisállatokra emlékeztető pufi alakját az első és hátsó fényszórók vonala húzza szét, és visz némi mokány hangulatot a kialakításba. Ezekben a sávosan elhelyezett LED-ek teszik felismerhetővé a márkát, persze azért a hátsó nagy Leapmotor felirat sokat segít az azonosításban. A külső megjelenés hatféle színnel variálható, alapáron világoskék árnyalatban érkezik a B10, felniből egyetlen kivitel rendelhető 18 colos méretben. 19 fotó

Belső A hagyományos slusszkulcsot jobb, ha elfelejtjük, a Leapmotor B10-hez ugyanis nem jár ilyesmi, az ajtónyitás teljesen digitális: telefonos applikációval vagy a visszapillantóhoz érintett NFC-kártyával juthatunk be. Modern, de nem minden esetben praktikus megoldás, így ugyanis nem lehet csak úgy valakinek odaadni a kulcsot (családtagnak, barátnak) ha például valamit ki akar venni a kocsiból, hanem a mobillal kell az egész műveletsort végig csinálni, az NFC pedig csak vészmegoldás, távoli nyitásra nem alkalmas. Érdekes a karosszériába simuló kilincs is: nem villanymotor tolja ki elegánsan, hanem mechanikus szerkezet, az elejét megnyomva nekünk kell kibillenteni az oldalfalból. Odabent a józanság dominál, az anyaghasználatot a műanyag és a műbőr kettőse határozta meg a kipróbált Design felszereltségű autóban. Bár fizikai gombokat nagyítóval sem találni, a praktikumra nem lehet panasz. A gyáriak állítása szerint nem kevesebb mint 22 rekeszt és zsebet alakítottak ki – igaz, ebbe a kínai matek szerint vélhetően a pohártartókat és az osztott ajtózsebeket is külön beleszámolták. A lényeg: itt minden kütyünek, apróságnak van helye, a két első ülés között a lebegő könyöklő alatt tényleg temérdek teret találunk, ezen a polcon pedig két mobilnak akad kényelmes hely. A csomagtartó a maga 430 literével ugyan elmarad a kategória átlagától, de az ülések ledöntésével 1,7 köbméteresre bővíthető a raktér. Vigaszágon kapunk viszont egy 25 literes üreget az orrában (frunk), ami pont elnyeli a töltőkábelt. A térérzetet az 1,8 négyzetméteres panorámatető dobja meg rengeteg fénnyel, a Design felszereltségnél pedig hangulatvilágítás is jár mellé. A műszerfal legötletesebb pontja a sofőr előtti 8,8 colos kijelző, ami együtt mozog a kormányoszloppal, így a volán sosem takarja ki a képet. A főszereplő persze a középső, 14,6 colos tablet: a fekvő elrendezésű panel képe kontrasztos, a Snapdragon chipnek hála pedig a LEAP OS 4.0 Plus operációs rendszer sebessége is meggyőző. Szerencsére a kijelzőn fix helyet kaptak a legfontosabb virtuális gombok az alsó sávban, felettük pedig szabadon variálhatjuk a csempéket. És hogy miért nincsenek igazi gombok? A gyáriak szerint a fiatal vásárlóközönség már nem igényli őket. Erre azért a biztonsági szervezeteknek is lesz még válasza, az EuroNCAP legújabb közleménye szerint a kezelőszervek elérhetőségét szigorúbban vizsgálják majd, és a fizikai gombok rendre biztonságosabbnak bizonyultak mint a virtuális megoldások. Így ha valaki maximális csillagszámot akar, a kritikus funkciókat nem fogja képernyőre telepíteni. Esélyük nincs a törésteszten a túl modern autóknak Legalábbis abban az esetben, ha az öt csillag a cél…. A vezeték nélküli telefontükrözés (Android Auto, Apple CarPlay) hardveresen adott, de egyelőre licencproblémák miatt nem aktív. A funkció várhatóan januártól, egy távoli (OTA) frissítéssel éled majd fel az autókban.

Technika A Lepamotor B10-ben a hajtáslánc szíve – pontosabban izomzata – a hátsó tengelyre került. Maga a villanymotor az olajhűtéssel együtt is pillesúlyú, mindössze 60 kilót nyom a mérlegen. Erőből pont eleget ad: 217 lóerőt és 240 Nm nyomatékot termel a rendszer, ráadásul a gyári ígéretek szerint a villanymotorok között is kiemelkedő, 94 százalékos hatásfokkal teszi mindezt. Az energiaellátásért a Magyarországon is gyárral rendelkező CATL felel, ők szállítják a lítium-vasfoszfát (LFP) cellákat. Ezen a téren modern szemléletet képvisel a B10, a cellákat nem modulokba rendezték, hanem közvetlenül a karosszéria padlólemezébe integrálták. Ez a megoldás nemcsak helyet spórol az utasoknak, de a stabilitásnak is jót tesz: a súlypont lejjebb került, a súlyelosztás pedig a bűvös 50:50 arányt hozza. A vevők két akkupakk közül választhatnak: az alap 56,2 kWh-s, a nagyobb 67,1 kWh kapacitású. Érdekesség, hogy a Leapmotor mérnökei szerint ezek bruttó és nettó értékek is egyben; állításuk szerint az LFP-kémia bírja a strapát, így nem hagytak biztonsági tartalékot a rendszerben. Előbbivel 362, utóbbival 435 kilométert lehet megtenni a WLTP-szabvány szerint. Otthoni vagy utcai oszlopos (AC) töltésnél be kell érnünk a standard 11 kW-tal – a 22 kW-os fedélzeti töltő sajnos ma már ritka madárnak számít. Ezzel a tempóval a kisebbik telep 6,8, a nagyobbik pedig kerek 8 óra alatt éri el a teljes töltöttséget. Ha sietünk, a villámtöltőn 140, illetve a nagyobb akkunál 168 kW a csúcsértéket mérhetünk. egyenáramú áramfeltátelnél A gyáriak ígérete szerint ezt az értéket szokatlanul sokáig képes tartani az autó. Ugyanakkor érdemes a marketingesek számai mögé nézni: a megadott 20 perces töltési idő a 30 és 80 százalék közötti tartományra vonatkozik. Ez bár jól hangzik, valójában csak egy fél „tankolást” jelent, ráadásul pont abban a tartományban, ahol az akkumulátorok a leggyorsabban tölthetők. A biztonságon nem spóroltak: felszereltségtől függetlenül mindegyik B10 megkapja a teljes, 17 elemből álló vezetéstámogató csomagot. Ez a sereg a városi araszolástól az autópályás tempóig mindenre figyel: van itt vészfékező, holttérfigyelő, sávtartó, sőt, a hátsó keresztirányú forgalomfigyelő még fékezni is tud helyettünk, ha bajt észlel. Jelenleg a B10 tisztán elektromos hajtással érhető el, de a benzines előnyöket hiányolóknak jó hír, hogy 2026 tavaszára ígérik a hatótávnövelő benzinmotorral szerelt változat európai érkezését.

Vezetés A hazai bemutatón csak egy rövid városi körön tudtunk ismerkedni az autókkal, így országúton, autópályán csak a hosszabb hazai teszt során tapasztalhatjuk meg, mire képes a B10. A rövid út során azért fény derült arra, hogy az utastér valóban egy kellemes, korántsem komor, napfényes hely, ahol gyakorlatilag pazar a térkínálat. A kormányoszlopot lehetne nagyobb mozgástartománnyal állítani, és az alap, legalacsonyabb ülésbeállítás is magas kissé 184 centiméterrel, de a fejtér így is elégséges. Egész nagy üvegfelületein keresztül jól látható a forgalom, és a 360 fokos kamera képe is sokat segít a 2,5 K felbontású központi kijelzőn megjelenítve. A kormány mögötti műszeregység tipikus kínai darab, rengeteg információt jelenít meg kis területen, és gyakran nagyon eltérő adatokat egymás mellett, könnyen összetéveszthető módon jelenít meg. Nincs szimulált analóg műszer, de a megjelenítés példás, jó a fényerő, erős a kontraszt, még napsütésben is könnyel leolvasható minden érték. A gázpedál nem harap őrült módon, nem zúdul a 240 Nm nyomaték a hátsó kerékre, inkább lineárisan, egy benzines szimulálva gyorsul a B10, nincs ijesztő meglódulás, kanyarban elmozduló far. Igazi családi darab, kezes, kényelmes, de ha be kell sorolni akkor a 8 másodperces 0-100 km/órás gyorsulással vélhetően sikerülnek az ilyen manőverek is. Kormányzása pillekönnyű, a volán vaskos, jó fogású, még az eco-műbőrrel is, de hogy igazán hogy viselkedik azt majd a hosszabb teszten tudjuk kideríteni. 1,8 tonnás tömege ma már nem kiugró érték, egy jól felszerelt benzines is alig könnyebb már, tehát hozza amit ebben a kategóriában megszoktunk. Lassításkor támaszkodhatunk a visszatöltésre: a rekuperáció három szinten állítható, de a legerősebb sem mondható egy pedálos üzemmódnak. Ezt a hiányt szintén egy távoli, online frissítéssel fogják orvosolni, valamikor 2026 során.

Költségek Mindössze két felszereltségi szinttel érhető el (Life, Design) a Leapmotor B10, és ezek közel állnak egymáshoz. Life szinten kérhetjük mindkét akkupakkot, ha Design teljes arzenálját akarjuk, akkor viszont csak a nagyobbat rendelhetjük meg 14,99 millióért. A kezdőár alap akkumulátorral, és Life szinten 13,5 millió forint, ami mellett van egy “magánügyélfár” azonnali 500 ezer forintos kedvezménnyel. Ehhez megkapja a vevő az összes vezetéssegítő extrát, hangvezérlést, fedélzeti rendszert. Mondhatnánk, hogy nagyon tuti ajánlat ez így, hiszen nincs óriási különbség az akkumulátorok között sem, a típust konfiguráló döntéshozók azonban pont olyan tételeket tettek bele a Design szint csomagjába, amelyek hiánya fájó lehet, főleg télen. Ugyanis csak ehhez a szinthez jár a fűthető-hűthető ülés, a fűthető kormány, valamint a sötétített hátsó ablak, és a 12 hangszórós hifi is. Ezeket külön csomagban nem lehet odacsapni a Life kivitelhez, maximum utólag barkácsolni valamilyen megoldást, mert egy elektromos autóban szinte alap az ülésfűtés. Tehát egyértelműen terelődnek a vásárlók a 15 milliós változat felé, és egy jó finanszírozással hosszú távon nincs nagy különbség az autó árára fordított kiadásokban, a gyártó pedig hat év, vagy 150 kilométer garanciával sugallja azt, hogy hosszú távon is jó választás lehet egy B10-es. A Leapmotor B10 és vetélytársai ‒ Listaár, forint Leapmotor B10 Life (217 LE, 56,2 kWh) 13 490 000 Škoda Elroq Limited 50 B10 Life (170 LE, 52 kWh) 13 498 999 MGS5 EV Comfort Standard Range (170 LE, 47,1 kWh) 13 699 000 BYD Atto 3 Comfort (204 LE, 60,4 kWh) 15 990 000 Peugeot e-3008 Allure (210 LE, 73 kWh) 20 550 000