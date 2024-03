Újabb szigorításra figyelmeztette az autógyártókat az Euro NCAP: a 2026-tól életbe lépő direktíva értelmében az új autók biztonsági teljesítményét vizsgáló, független európai szervezet az ötcsillagos értékeléshez megköveteli majd a fizikai kezelőszervek meglétét a kulcsfontosságú funkciók eléréséhez. Ezek közé tartozik az ablaktörlőkön kívül az irányjelző, a vészvillogó, a duda, valamint a segélyhívó – írja a Carscoops.

Bár az érintőkijelzők futurisztikus, mégis letisztult hatást kölcsönöznek az autóknak, közlekedésbiztonsági szempontból eddig is vitatták a létjogosultságukat. Terjedésüket egyértelműen visszaszorítaná az Euro NCAP, amit ez a lépés is igazol, ugyanakkor több gyártó az utóbbi hónapokban már saját hatáskörben cselekedett: például a Volkswagen az ügyfelei kéréseit figyelembe véve döntött úgy, hogy visszahozza a fizikai gombokat.

A szervezet is arra hivatkozik – mint arról a Times beszámolt –, hogy az érintőképernyők elterelik a sofőrök figyelmét az útról, így két év múlva azokat az új autókat akár pontlevonással is szankcionálhatják, amelyeknél a fentebb említett, alapvető funkciók nem vezérelhetők manuálisan is. Noha a digitalizáció élén a Tesla jár, Matthew Avery, az Euro NCAP stratégiai fejlesztési igazgatója szerint már „iparági problémáról” van szó.

„Majdnem minden gyártó érintőképernyőre helyezte át a kezelőszerveket, ezzel arra kényszerítve a járművezetőket, hogy levegyék a tekintetüket az útról. Emiatt nő a figyelemelterelésből fakadó balesetek kockázata” – magyarázta Avery. „Az új Euro NCAP-tesztek arra fogják sarkallni a gyártókat, hogy intuitív, különálló fizikai kezelőszerveket használjanak az alapvető funkciók esetében, így csökkentve azt az időt, amíg a sofőr nem az útra figyel, továbbá elősegítve a biztonságos közlekedést.”

Fontos azonban kiemelni, a szigorítás nem azt jelenti, hogy 2026-tól a legújabb modellek csak fizikai kapcsolókkal, karokkal felszerelve állhatnak forgalomba. Ahhoz ugyanis nem követelmény, hogy a legmagasabb Euro NCAP-minősítést szerezzék meg a töréstesztek folyamán, viszont az ötcsillagos értékelés vonzóbbá teheti az igazi gombokat a tervezőasztalon.

Ezzel párhuzamosan számos változás várható még az Euro NCAP-töréstesztek lebonyolításában, a további szempontok kidolgozása azonban „még folyamatban van”. Matthew Avery a Verge-nek nyilatkozva arról beszélt, hogy összességében a gyártók támogatták az eddig felvázolt elképzeléseket.