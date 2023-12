Idén tavasszal mutatkozott be a nagyközönség előtt a Volkswagen ID.2All: tanulmányautójával az a német márka célja, hogy megfizethető, mindenki számára elérhető elektromos autót dobjon piacra. Másik különlegessége, hogy az elmúlt évek tendenciáival szembemenve nem egy crossover, de nem is egy kupé formájában öltött testet az elképzelés, hanem mintha a modern autógyártás Polója jelent volna meg.

Az ID.2All-lal kapcsolatban azonban az Autocar kiszúrt egy kardinális változást, miszerint az autóban szemmel láthatóan több fizikai gomb került, mint a legtöbb típusba az elmúlt évek során.

We've just been up close and personal with the interior of the brand new Volkswagen ID 2all! What do you think? 🤔 pic.twitter.com/4rUOWIaCZc

— Autocar (@autocar) December 14, 2023