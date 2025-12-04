Sok jel arra utal, hogy nemcsak Magyarországon, hanem Európa és a világ számos pontján gondolják úgy, hogy nem papírral, hanem üzemanyaggal megy az autó. Olaszországban a hét elején egy 26 éves férfit állítottak meg a rendőrök, miután az Alfa Romeójával több szabálytalanságot is elkövetett – írja az Autoblog.it.

Az egyenruhások nagy meglepetésére kiderült, hogy már nyolc éve vezet anélkül, hogy valaha is megszerezte volna a vezetői engedélyét.

Igaz, gyenge kezdőnek számít ahhoz képest, aki 32 évig vezetett lejárt jogosítvánnyal, azokról nem is beszélve, akik 38, illetve 49 éven át tettek ugyanígy.

18 évesen nem sikerült letennie az elméleti és a gyakorlati vizsgát, azonban a brendolai férfit ez sem akadályozta meg abban, hogy a volán mögé üljön. Engedély nélküli vezetésért 5100 eurós, átszámítva csaknem kétmillió forintos közigazgatási bírságot szabtak ki rá, további 168 euróra, azaz körülbelül 65 ezer forintra pedig azért büntették meg, mert lejárt a jármű forgalmi engedélye.

Olaszországban az utóbbi időszakban jelentősen megugrott a jogosítvány nélkül vezetők száma. A 2024 januárja óta eltelt közel két évben 39 esetet jegyeztek fel, ami 63 százalékos növekedést jelent az azt megelőző kétéves időszakhoz viszonyítva.

