Jócskán megfeledkezett vezetői engedélyének megújításáról egy brit autós, akit december 30-án, hétfőn úgy kaptak el a lancashire-i rendőrök, hogy az ideiglenes jogosítványa 49 évvel ezelőtt, még 1975-ben lejárt – írja a BBC.

Arról a hatóságok sem adtak bővebb tájékoztatást, hogy a hatvanas éveiben járó férfi miért nem újította meg a dokumentumot, mindenesetre feljelentették.

A csaknem fél évszázada fennálló hiányosságra egyébként úgy jöttek rá, hogy az autóján sem volt érvényes műszaki vizsga, így lefoglalták a harmadik generációs, azaz valamikor 2001 és 2012 között gyártott Range Rover Vogue-t.

When you knowingly driving around without an MOT don't be surprised if we conduct further checks! This driver was found to have been driving for 49 years with an expired provisional licence! Vehicle seized and driver reported #Team1RPU #offtheroad pic.twitter.com/j5AglQzD0Y