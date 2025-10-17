Nem akármilyen meglepetésben volt részük a rendőröknek, akik a spanyolországi Navarrában egy 90 éves járművezetőre állítottak meg, miután nyitott csomagtartóval és feltűnően lassan közlekedett – írja a 20minutos.es.

Szabálykövető módon az idős sofőr azonnal engedelmeskedett a járőrök utasításainak, azonban úgy állt meg a Peugeot 307-es kombival, hogy az autó orrával eltalálta egy épület falát.

Az iratok ellenőrzésekor derült ki, hogy a jogosítványa 32 évvel ezelőtt járt le, vagyis azt 1993 óta nem újította meg.

Lekunberri: turismo circulando con el maletero abierto; aparca, chocando con la pared; conductor de 90 años con el carné caducado en 1993, hace 32 años... #PatrullaAlsasua pic.twitter.com/DCvXh3lwMR — Policía Foral - Foruzaingoa (@policiaforal_na) October 1, 2025

Gyakori és súlyos szabálysértésnek számít Spanyolországban, ha valaki érvényes vezetői engedély nélkül ül a volán mögé. A hatályos jogszabályok értelmében a vétség 200 eurós, átszámítva közel 80 ezer forintos pénzbírságot von maga után. Az országban a 65 év felettieknek ráadásul nem tíz-, hanem ötévente kell megújítaniuk a jogosítványukat.

Bár meghökkentő, a spanyol sofőr esete nem mondható egyedülállónak: az előző év végén az Egyesült Királyságban egy Range Rover sofőrjét úgy fogták el, hogy már 1975-ben lejárt a jogosítványa.

