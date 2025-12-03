Pasha, Pepita és Tetran – ezeket a kifejezéseket csak a legelvetemültebb, feketeöves Porsche-rajongók ismerik. Számukra pedig jó hírrel szolgált a Porsche: a stuttgarti márka ugyanis visszahozta a kínálatába a legendás szövetkárpitjait, amiket 1,5×2 méteres darabokban lehet megvásárolni a márkakereskedésekben, valamint online.

7 fotó

A klasszikus modellek gyűjtői, tulajdonosai és restaurátorai előtt ezáltal kinyílt az út ahhoz, hogy „modern minőséggel frissítsék fel klasszikus Porschéikat”. Típusok tekintetében igencsak széles a választék (356, 911, 924, 928, 944, 964, 968), de érezhetően leginkább az 1970-es és az 1980-as évek állagmegőrzésére irányul a legújabb kezdeményezés.

Az ikonikus kárpitok közül a Pepitát először 1963-ban használtak, amikor a 356 ülésein jelent meg. A Tartan debütálásához 1974-be és a 911 Turbóig kell visszamennünk az időben, míg a legtovább a kockás zászló mintázatú Pasha mintázatra kellett várni, ami 1977-ben érkezett meg a 928 belterébe.

Mindazonáltal a Porsche az utóbbi időkben már nem először ül fel a nosztalgiavonatra, ugyanis az 50. évfordulós 911 Turbót Tartan, a 911 Spirit 70-et pedig Pasha belsővel mutatta be.

