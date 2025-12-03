Gondoltad volna, hogy az elmúlt közel másfél évtizedben majdnem másfélszeresére nőtt Magyarország autóállománya? Míg 2011-ben éppen nem érte el a hárommilliót a személygépkocsik száma, addig 2024-et már 4 263 067-nél zártuk le a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint.

A növekedés azonban nem jelenti azt, hogy rendre újabb és újabb autókat veszünk, sőt. 2006 óta folyamatosan öregszik a magyar autók átlagéletkora, a közel húsz évvel ezelőtti 10,3 évről 16,2-re ugrottunk a 2024-es esztendő végéig.

Vannak márkák, melyeknek szinte csak öreg autói futnak a magyar utakon – az aggastyánokról már készítettünk nektek egy gyűjtést, mely ide kattintva megtekinthető. Most jöjjenek azonban az “ifjoncok”, vagyis azok a márkák, melyek flottaátlaga fiatalabb, mint a magyarországi személygépkocsi-állomány átlagos kora.

