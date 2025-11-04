A magyar utakon rengeteg olyan jármű közlekedik, amely bőven betöltötte a húsz, sőt akár a harminc évet is. A hivatalos adatok szerint 2024-ben már a 16 évet is elérte a magyar utakon közlekedő 4,2 millió személyautó átlagéletkora.
Az idős autók jelenléte több okra vezethető vissza:
- Egyrészt gazdasági szempontból az emberek többsége nem tud kifizetni egy új autót.
- Másrészt sokan érzelmi alapon ragaszkodnak régi kedvencükhöz.
- Harmadrészt egy idősebb autó karbantartás és biztosítás költsége gyakran jóval kedvezőbb.
A KSH adatai alapján összegyűjtöttük a Magyarországon közlekedő legidősebb gyártmányokat, amelyek még akkor gördült le a gyártósorról, amikor a VHS/DVD volt a csúcstechnológia, és a Nokia 3310 számított menőnek.
|Átlagéletkor (év)
|Ennyi fut a magyar utakon (db)
|10. Chrysler
|21,1
|7384
|9. Daewoo
|22,7
|38516
|8. Daihatsu
|24
|2803
|7. Rover
|24,7
|2705
|6. Lada
|28,3
|16 372
|5. Maruti
|32,2
|1592
|4. Trabant
|37,5
|7811
|3. Polski Fiat
|37,7
|2209
|2. Wartburg
|38
|3203
|1. Zastava
|39,2
|520
(a táblázat 2024-es összesített adatokat tartalmaz)
A hosszabb távú adatok alapján a 2000-es évek közepén volt a legfiatalabb a hazai autópark. 2002-ben az átlagéletkor még 11,7 év volt, ekkor 2,63 millió autó futott az utakon.
2020-ra már közel 3,92 millió személyautó közlekedett Magyarországon, az átlagéletkor pedig 14,7 évre emelkedett. 2023 végén a 4,17 millió autó már 15,8 éves volt.