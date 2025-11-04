A magyar utakon rengeteg olyan jármű közlekedik, amely bőven betöltötte a húsz, sőt akár a harminc évet is. A hivatalos adatok szerint 2024-ben már a 16 évet is elérte a magyar utakon közlekedő 4,2 millió személyautó átlagéletkora.

Az idős autók jelenléte több okra vezethető vissza:

Egyrészt gazdasági szempontból az emberek többsége nem tud kifizetni egy új autót.

Másrészt sokan érzelmi alapon ragaszkodnak régi kedvencükhöz.

Harmadrészt egy idősebb autó karbantartás és biztosítás költsége gyakran jóval kedvezőbb.

A KSH adatai alapján összegyűjtöttük a Magyarországon közlekedő legidősebb gyártmányokat, amelyek még akkor gördült le a gyártósorról, amikor a VHS/DVD volt a csúcstechnológia, és a Nokia 3310 számított menőnek.

Átlagéletkor (év) Ennyi fut a magyar utakon (db) 10. Chrysler 21,1 7384 9. Daewoo 22,7 38516 8. Daihatsu 24 2803 7. Rover 24,7 2705 6. Lada 28,3 16 372 5. Maruti 32,2 1592 4. Trabant 37,5 7811 3. Polski Fiat 37,7 2209 2. Wartburg 38 3203 1. Zastava 39,2 520

(a táblázat 2024-es összesített adatokat tartalmaz)

A hosszabb távú adatok alapján a 2000-es évek közepén volt a legfiatalabb a hazai autópark. 2002-ben az átlagéletkor még 11,7 év volt, ekkor 2,63 millió autó futott az utakon.

2020-ra már közel 3,92 millió személyautó közlekedett Magyarországon, az átlagéletkor pedig 14,7 évre emelkedett. 2023 végén a 4,17 millió autó már 15,8 éves volt.