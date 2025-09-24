Gondoltad volna, hogy az elmúlt közel másfél évtizedben majdnem másfélszeresére nőtt Magyarország autóállománya? Míg 2011-ben éppen nem érte el a hárommilliót a személygépkocsik száma, addig 2024-et már 4 263 067-nél zártuk le a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint.

De melyik márka modelljéből van a legtöbb hazánkban? Kattints a képre, galériánkban megmutatjuk az élmezőnyt, egészen pontosan a 15 legnépszerűbb márkát, darabszámokkal együtt

15 fotó

Kíváncsi vagy arra, hogyan változnak ezek az erőviszonyok napjainkban? Erre tessék: