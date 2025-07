66 098 darab új személyautó állt forgalomba az év első felében Magyarországon a Datahouse szerint, ami 2754-gyel több 2024 hasonló időszakánál. A 4,6 százalékos pluszban zárt piac szereplőit megnézve óriási különbségeket látunk a márkák 20-as listáján a 76 százalékos ugrástól a 31 százalékos beesésig.

Az örök kedvenc márkáktól a kínaiakon át a villanyautókig mutatjuk, miből mennyit vettünk 2025 első hat hónapjában.

A márkák listája

Mindenki csuklóból sorolja azt a néhány brandet, amelyek szinte örök favoritjai a magyar cégeknek és magánszemélyeknek, a pozícióik azonban egyáltalán nincsenek bebetonozva. 2025 első fele is több helycserét hozott a legnagyobb számban értékesítő márkák top 20-as listáján.

Ugyan továbbra is a Suzuki vezet (a piaci részesedése két számjegyű, 11,24 százalékos), de jelentős, 13 százalékos mínuszban zárta a fél évet, így nagyon a sarkát tapossa – a szintén harmatos hónapokat záró – Toyota (–6,81 százalék).

Pezsgőt bonthattak ugyanakkor a Ford szalonjaiban és az országos központban egyaránt: 76,98 százalékkal több új személyautót értékesítettek idén január és június vége között, mint egy esztendővel korábban. Ritkán látni ilyen óriási ugrást féléves értékesítési számokat nézve, 2093 darab személyautóval állítottak többet forgalomba idén, mint 2024 azonos időszakában.

A top 10-ben az újra erősödő Kia (+31 százalék), az immár tartósan legerősebb prémiumárka BMW (+18,8) és a nemzetközi sajtóban lassan eltemetett Nissan (+13,8) értékesítései növekedtek a legnagyobb mértékben ebben a hat hónapban. Utóbbinál végtelennek tűnik a kínálat nagy részét érintő és jelentős akciózás, emellett a Skoda erős féléve is a magyar vevők árérzékenységét bizonyítja.

„A Joy modellek bevezetése nagy piaci sikernek bizonyult. A Skoda flottaajánlatai mellett megjelent a nem flottaügyfeleknek, hanem az egyéni ügyfeleknek szánt Joy modellcsalád, amelynek tagjai sok egyéni ügyfél vásárlói kosarában megjelentek. Az importőri flottaértékesítés az eddiginél is eredményesebbnek bizonyult: 2025-ben 80 százalékkal több Skoda talált gazdára ezen a csatornán keresztül” – mondta Kelemen-Tűz Gabriella márkaigazgató a Vezessnek.

Márka Forgalomba helyezés (darab) Változás 2024 első feléhez képest (százalék) 1. Suzuki 7431 –13,42 2. Toyota 7009 –6,81 3. Sloda 5862 8,72 4. Ford 4812 76,98 5. Volkswagen 4666 –4,33 6. Kia 4241 31,06 7. Nissan 3578 13,8 8. BMW 3286 18,84 9. Mercedes 2757 12,12 10. Hyundai 2443 –15,76

A húszas lista második felében sorakozó márkák közül az országban legnagyobb számban futó, de az új autók piacán régóta gyengélkedő Opel (–31,49 százalék) és a kínai MG (–30,59) értékesítései estek a legnagyobbat.

„Tavaly az első fél évben nagy siker volt a legnépszerűbb B-SUV szegmensben szereplő Opel Crossland, aminek a gyártása az év közepén már leállt. Az utód, az új Frontera viszont csak most jelent meg a piacon, így 2025 első félévében hiányzott ez a versenyző az Opel palettáról” – árulja el az eredmény hátterét a Vezessnek Dános András, az Opel hazai PR-igazgatója.

Márka Forgalomba helyezés (darab) Változás 2024 első feléhez képest (százalék) 11. Dacia 2131 –1,93 12. Renault 1996 3,9 13. Audi 1738 7,42 14. Opel 1451 –31,49 15. Volvo 1433 –23,41 16. Peugeot 1394 48,93 17. Tesla 1097 –14,76 18. BYD 872 69,32 19. MG 835 –30,59 20. Ssangyong 766 –24,01

A Tesla globális válsága Magyarországon is kézzel fogható: miután évről évre látványosan növelte forgalomba helyezéseit nálunk is, 2025 első hat hónapja volt az első olyan fél év, amikor komoly megtorpanást, sőt százalékosan két számjegyű visszaesést mutat az amerikai villanyautó-gyártó (–14,76 százalék).

A legnépszerűbb modellek

Fekete fél évet zárt az elmúlt évtized szuperhőse, a Vitara: 2839 darab vs. 4279 darab, 2025 első féléve vs. 2024 első hat hónapja. A 33,65 százalékos beesés a múlt évi első hely után idén csak a harmadikat jelenti, a két Suzuki-slágermodell közé beékelődött a Skoda Octavia úgy, hogy a cseh/német cégautóbajnok számai is mérséklődtek 6,59 százalékkal.

Modell Forgalomba helyezés (darab) Változás 2024 első feléhez képest (százalék) 1. Suzuki S-Cross 3289 3,33 2. Skoda Octavia 3047 –6,59 3. Suzuki Vitara 2839 –33,65 4. Nissan Qashqai 2286 21,79 5. Kia Ceed 1844 14,04 6. Dacia Duster 1535 –4,95 7. Ford Tourneo Custom 1475 171,14 8. Toyota Corolla 1212 –16,14 9. Toyota Yaris Cross 1190 12,12 10. Kia Sportage 1147 36,16

A modellek top 10-es listáján a Ford Tourneo Custom, vagyis egy mikrobusz (+171,14) átadásai nőttek, vagy inkább ugrottak a leglátványosabbat. Lajtner Tamás, a márka kommunikációs és PR-vezetője a márka remek szereplése mögött is elsősorban ezt a modellt emeli ki.

„A növekedés több együttes tényezővel magyarázható, ezekben az adatokban a magasan kategóriaelső Tourneo Custom megnövekedett értékesítési volumene jelentősen pozitívan befolyásolja az összképet, a modell tavaly újult meg, és idén a gyártási kapacitása is jelentősebb.”

Erős fél évet zárt még a Kia Sportage (+36,16) és a Nissan Qashqai (+21,79) is, tovább erősítve Magyarország helyét Európa SUV-trónján. Ha valaki nem tudná: nálunk a legmagasabb a szabadidő-autók aránya az új forgalomba helyezések között.

Hogyan szerepeltek a villanyautók?

Erre a kérdésre évről évre, félévről mindig ugyanaz volt a válasz az elmúlt bő évtizedben: alacsony szintről egyre nagyobb mértékben emelkedik az értékesítésük. Csakhogy az elmúlt időszakban Európa-szerte szűntek meg az állami támogatások, az új vevők sem igen akartak megjelenni a piacon, Elon Musk politikusi ámokfutása pedig megtörte a Tesla golyóállóságának a mítoszát.

Nálunk még futott vásárlási támogatás, így ebben a zivataros fél évben az 5219 darab forgalomba helyezett villanyautó 12,1 százalékos emelkedést jelent. Ami jó hét százalékkal erősebb a piac egészénél. Növekedés, de eltűnt a lendület, olyan márkák sem feltétlenül elégedettek, akik a piac átlagánál is erősebb fél évet zártak.

Papp Zoltán, a Volkswagen márkaigazgatója szerint „a BEV modellek kiszállítása a folyamatosan javuló értékesítési akciók, nagybani kedvezmények miatt növekedett, habár a volumen még nem az a szint, amit szeretnénk, ezért további javulást várunk az év második felében”.

Márka Forgalomba helyezés (darab) Változás 2024 első feléhez képest (százalék) 1. Tesla 1097 –14,76 2. BYD 744 44,47 3. BMW 503 47,94 4. Kia 496 316,81 5. Hyundai 412 19,77 6. Ford 307 438,6 7. Mercedes 263 10,97 8. Volvo 231 –46,53 9. Volkswagen 196 14,62 10. Skoda 136 34,65

Stabilan első volt a Tesla, viszont 14 százalékos mínuszban zárta a fél évet, ami erős üzenet a piacvezetőnek. A top 10-ben nyolc márka erősödött, az amerikai mellett a tavaly nagyon erősen induló EX30 idei visszaesése miatt a Volvo zárt mínuszban (–46,53 százalék).

A felfrissült kínálattal nagyot ugrott a hazai villanyautó-piac régóta erős szereplőjének számító Kia, az új kihívó BYD, és egy olyan márka is, amely ezen a piacon csak mostanában kezdte bővíteni a modelljeit.

„A márka növekedése jelentős részben tapasztalható a Ford tisztán elektromos személyautó-modelljeinél is, a tavaly első fél évében elért 57 darab regisztrációhoz képest 2025 első félévében 287 új regisztrációval számolhatunk, ami több mint ötszörös volumennövekedést jelent a szegmensben. 2024 év elején a Ford elektromos személyautó-portfóliójában egyedül a Mustang Mach-E volt elérhető, míg idénre a portfólió jelentősen bővült, olyan fontos új modellekkel, mint az elektromos Puma Gen-E, Explorer, Capri” – mondja Lajtner Tamás.

A modellek értékesítési listáján ezek még nem szorongatják az éllovasokat, a gyakorlatilag kétmodelles márkára szűkült Tesla Model Y-t és a Model 3-at.

Modell Forgalomba helyezés (darab) Változás 2024 első feléhez képest (százalék) 1. Tesla Model Y 754 –5,51 2. Kia EV3 373 – 3. Tesla Model 3 334 –27,71 4. BYD Seal 183 44,09 5. BMW iX1 172 309,52 6. Hyundai Kona 136 –26,43 7. BYD Seal U 135 4400 8. Volvo EX 30 131 –64,59 9. Ford Explorer EV 125 – 10. Hyundai Ioniq 5 123 57,69

Elgondolkodtató úgy is ránézni erre a táblázatra, hogy százharmincegynéhány darabbal egy modell már az ötödik az értékesítési sorban országosan. E mögött két tényező áll. Egyrészt rendkívül szétaprózódott a kínálat, több mint 150-féle tisztán elektromos modell közül lehet már vásárolni. A másik, hogy erre a brutális kínálatra nagyon kevés a vevő.