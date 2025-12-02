15-20 évvel ezelőtt még egészen másképp álltak sokan a koreai autógyártókhoz. Az eleinte meglévő bizalmatlanságot hamar követte a kíváncsiság, majd az elégedettség – utóbbit nyugodtan mondhatjuk annak fényében, hogy 2024-ben Kiából több mint 112 ezer, Hyundaiból bő 94 ezer rótta a magyar utakat.

Az idáig vezető úton azonban voltak kalandok, a Hyundai részéről például egy olyan modell képében, melyet sokan vagy elfelejtettek, vagy máig emlegetnek. Ez a Veloster volt, melynek első generációja 2011 és 2018 között ért el szerény sikereket. A 4,2 méter hosszú kompakt autót nem kiugró teljesítménye tette emlékezetessé, 1,6 literes, szívó és turbós verzióban egyaránt elérhető erőforrással 140, illetve 186 lóerőre volt képes. Utóbbival mondjuk már a vezetési élmény sem volt rossz, ahogy annak idején megírtuk a Vezess tesztjében.

Mégsem ez maradt meg sokak emlékében, hanem a külső, annak is egy igen markáns részlete.

Az autó ugyanis aszimmetrikus ajtókat kapott.

A Hyundai minden esetben egy hatalmas ajtót tett a sofőr oldalára, míg a másik oldalra két kisebbet. Utóbbi biztonságosabbá tette a hátul utazók kiszállását, tekintve, hogy mindig a járda, és nem a forgalmi sávok felé hagyhatták el a Velostert.

A látványos megoldás megmaradt egyedinek, más márkák nem látták meg az ötletben rejlő esetleges lehetőségeket. A Hyundai azért még próbálkozott vele, a 2019-es második generációs modellnél is forszírozták az aszimmetrikus ajtókialakítást. Hogy emiatt, vagy a SUV-ok felé tolódó ízlésnek köszönhetően, de a Veloster nem volt túl népszerű modell Európában. A kontinensen a 2012-es év jelentette a csúcsot 6175 elkelt példánnyal, a második generációt pedig még annyian sem vitték világszerte, mint az elsőt. Nem is meglepő, hogy 2022-ben meg is szűnt a gyártása.

A Veloster életének utolsó pillanataiban szép búcsút kapott, a Hyundai ugyanis ebből csinálta meg elektromos túraautóját a rövid életű ETCR sorozatba, természetesen itt is megőrizve az eltérő számú ajtókat az oldalakon.

Tekintve, hogy nem volt sosem túl népszerű ez a Hyundai, ennek megfelelően a használtautó-piac sincs velük zsúfolásig. Itthon a legnépszerűbb gyűjtőoldalon cikkünk megjelenésekor 11 példányt kínálnak eladásra 2,38-3,5 millió forint közötti áron. Az autók 2011 és 2013 között készültek, és mindegyikben az 1,6-os szívómotor dolgozik.