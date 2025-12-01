A Forma-1 történetének legsikeresebb tervezője, a három csapattal is világbajnoki címeket szerző Adrian Newey bábáskodása alatt született meg az akkor a Red Bull-lal partneri viszonyban álló Aston Martin csúcsmodellje, a Valkyrie.

A 2016-ban bemutatott, leginkább versenypályára szánt hipersportkocsi közútra „szelídített” utódját, a Valhallát már 2021-ben leleplezték, ám a modell csak most, 2025 végén került piacra – érdekes egybeesés, hogy az említett Newey idén már az Aston F1-es csapatának társtulajdonosa és műszaki főnöke.

Kattints a képre, galéria nyílik!

28 fotó

A 4 literes V8-as belső égésű motorral (828 LE), valamint három(!) villanymotorral szerelt, 1079 lóerős rendszerteljesítményű plug-in hibrid járgány elvben 2,5 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára, és 350-nél is csak az elektronikus szabályozás szab határt a száguldásának.

Mint korábban a Vezess megtudta, két darabot már a bejelentés évében megrendeltek Magyarországra a hibrid hipersportkocsi 999 darabosra tervezett szériájából, és úgy tűnik, a napokban be is futott az első példány az Aston Martin fővárosi szalonjába.

A Valhalla ára valahol 1 millió euró (a jelenlegi, kedvező árfolyamon bő 380 millió Ft) körül van, de gyanítható, hogy minden egyes darabnál különbözik a vásárló igényei alapján.