Óriási előrelépésnek nevezi az Aston Martin a végleges formájában most bemutatott Valhallát. Új szintre emeli a hiperautó jelentését a márkánál. Szédületes teljesítményt hoz három motorral és a lehető legáramvonalasabb formatervvel.

Összesen három motorral ad eddig Aston Martinban nem ismert élményt a szerencsés sofőrnek. A hajtáslánc középpontjában egy Mercedes-AMG eredetű, 4,0 literes, dupla turbós V8-as motor szerepel önmagában 750 lóerővel és nyolcfokozatú dupla kuplungos váltóval együttműködve.

Az első és hátsó tengelyen egy-egy villanymotor teljesít szolgálatot, melyek összesen 204 lóerőt képesek hozzáadni a teljesítményhez. Külön-külön és együtt is képesek hajtani a Valhallát, ami így akár 1000 Nm nyomatékot is képes teljesíteni.

Képes a teljesen elektromos haladásra, olyankor csak az első tengely villanymotorja hajt. Képes elérni a 130 km/h-s sebességet is elektromosan, de mivel legfeljebb 15 kilométerre elég energiát képes tárolni, sokáig nem tart a tiszta üzem, nem is ez a fő szerepe.

2,5 másodperces 0-100-as sprintre képes a gyártó szerint, végsebessége 330 km/h, a Nürburgring Nordschleifén pedig 6:30-as időt ment az egyik prototípus. Mindezt köszönheti alacsony önsúlyának, szárazon 1550 kilót nyom csupán, monocoqe váza karbonszálas műanyagból készült, aktív aerodinamikai elemei pedig 600 kilogramm leszorítóerőt is képesek termelni 241 km/h-nál.

Felhasználva a Forma-1-ben szerzett tapasztalatukat, a Valhalla futóművét is úgy alkották meg, ahogyan egy F1-es gépé épül fel. Nyomórudas felfüggesztéséhez a tengely közepén helyezték el a rugókat és lengéscsillapítókat. Keménysége állítható és gombnyomásra pár centit meg is emelhető az orra, ha tréler, vagy felhajtó kerülne elé.

Karbon-kerámia féktárcsákkal és brake-by-wire, vagyis elektromos rásegítésű fékrendszerrel szerelték. Abroncsai a Michelin exkluzív fejlesztése, kimondottan a Valhallához optimalizált keverékkel és mintázattal. Mivel igazi Aston Martin, nem maradhat ki a luxus sem, utastere tágasabb, mint az extrém Valkyré, kormányoszlopa állítható, így a fix üléshez képest mindenki be tudja majd állítani a tökéletes pozíciót. Emellett Apple CarPlay és Android Auto képes multimédiát is kapott, minőségi hifirendszert és a legjobb minőségű anyagokat. Ennél a modellnél is meglesz a lehetőség a teljesen egyedi összeállításra.

Bár a Valhalla ma bemutatkozott, számos részletet még homály fed. Ilyen például az utastér, amiről egyelőre nem közölt fotókat a gyártó, valamint az autó pontos és végleges súlyáról és áráról sem nyilatkozott. A gyártás hamarosan megkezdődik, de egyelőre ennek időpontja sem ismert, ami talán nem is fontos, hiszen aki valóban érintett a vásárlásban, csak a szállítás időpontját várja.