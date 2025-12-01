El sem tudjuk képzelni, mennyi pénzt szórhatott el Anthony L. Hsieh élete egyik különleges napjára. Az biztos, hogy november 22-én úgy érezhette, minden róla szól, és teljes joggal. A gazdag üzletember vagyonáról sokat elmond, hogy az előkészületeket úgy kezdte, hogy vett egy Bugatti Mistralt, valamint egy 50 láb (15 méter) hosszú hajót, mellyel horgászni járhat.

Mielőtt még továbbmegyünk, érdemes megállni egy pillanatra a Bugatti Mistral mellett. A kétmilliárd forintot kóstáló különlegesség W16-os motorja 1600 lóerős csúcsteljesítményre és 1600 Nm maximális nyomatékra képes. Hétfokozatú, dupla kuplungos váltó és állandó összkerékhajtás mellett a végsebesség 420 km/óra, a 300-at 12,1 másodperc alatt éri el az autó.

Ezek mellett a hajó sem semmi, a javarészt szénszálas anyagokból készült vízi jármű a 81 km/órás tempót is elérheti, ami kifejezetten gyorsnak mondható.

Hsieh ezek után döntött úgy, hogy teljessé teszi a napját.

Le is záratott a helyi rendőrökkel egy útszakaszt az egyik Miamiban lévő kikötő mellett, ahol a vízen haladhatott a hajó, a szárazföldön pedig a Mistral.

A „versenyt” a gazdag üzletember utasként élvezte a Bugattiból, a sofőrülésbe ugyanis Mate Rimac, a Bugatti vezérigazgatója ült. Ez több, mint jelzésértékű, és mutatja, hogy Hsieh úr igencsak megbecsült ügyfele lehet a márkának. Rimac volt az egyébként, aki arról posztolt Instagramon, hogy a rendőrök mögöttük lezárták az útszakaszt, ahol éppen készülnek a versenyre.

Az életre szóló élményről bőséggel készült felvétel is, ahogy azt illik manapság.