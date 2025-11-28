Ha van valami, amiért mostanában minden autógyártó lehajol, azok az olyan megoldások, mellyel csökkenteni lehet az emissziót. Oké, elektromos autóknál könnyű a helyzet, de azért a gyártól el szeretnének még adni rengeteg belső égésű motorral szerelt modellt is, melyekre egyre szigorúbb szabályok vonatkoznak.

Az emissziófaragásban igencsak kockázatos terepre merészkedett a Volkswagen, legalábbis erre utal néhány szabadalmuk. A németországi dokumentumokra a Carbuzz bukkant, tartalmuk pedig főleg a kézi váltós autók kibocsátás-csökkentését célozza, olyan megoldásokkal, melytől azért kikerekedik az ember szeme.

Ilyen lenne például az, hogy hideg üzemmódban, amikor az autónak még nagyobb az emissziója, a jármű egyszerűen nem engedelmeskedne bizonyos utasításoknak. Ez lényegében mindent is jelentene, aminek hatására a nyomaték a motormelegedés során megnőne,

azaz lehetetlenné válna, hogy hideg motorral elinduljon az autó.

A Volkswagen már azt is kitalálta, hogy vizuális- vagy hangjelzéssel értesítené a sofőrt, hogy az autó még hideg üzemmódban van, és nem áll készen az útra. Egy szigorúbb, szintén megfogalmazott elképzelés szerint az autó akár a motor beindítását is blokkolhatja, végképp visszafogva a kibocsátási értékeket. Ilyenkor az erőforrás csak akkor kelne életre, ha egy külön fűtőrendszer már üzemi hőfokra melegítette a katalizátort, mely a kipufogógázokat tisztítja. A németek egyébként utóbbi rendszeren, vagyis a katalizátor-előmelegítőn már dolgoznak.

A fentieknél szolidabb megoldás lehet, hogy az autó egyszerűen nem kapcsol bizonyos sebességi fokozatokat hideg motor esetén, míg a szigorúbbak között feltűnt annak a lehetősége is, hogy az autó egyszerűen leáll, ha a sofőr nem követi az emissziócsökkentő tanácsokat, utasításokat, melyeket a kocsitól kap.

Egyelőre megijedni persze még nem kell, a szabadalom bejegyzése közel sem jelenti, hogy ezek megvalósulnak. Ha egy nap azonban mégis ilyen autókkal találkoznátok – nos, mi szóltunk!