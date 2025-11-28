Szép lassan, de tényleg gyarapodnak a villanyautós töltőpontok Magyarországon, az elektromos autózás azonban még továbbra sem tudta teljesen levetkőzni a hatótávpara kérdését. A gond talán már nem is azzal van, hogy nem találunk szabad és működő aljzatot, hanem azzal, hogy a töltési idő hosszú.

Természetesen az ilyen gondok kevesebbszer érintik azokat, akiknek a villanyautója kevesebbet fogyaszt, vagy ők maguk vezetnek puhább lábbal, kisebb energia-felhasználással. Az extra kilométerek hajszolását illetően azonban van egy terület, melyre eddig nem sokan gondoltak az elektromos autót használók közül.

Az áttörést azonban meghozta a Warwick Acoustics, akiknek már nevéből is kiolvasható, hogy valami hanggal kapcsolatos dologgal foglalkoznak. A brit cég gyakorlatilag luxus fejhallgatókat árul, de az autós világba is belekóstoltak – ezzel kapcsolatban pedig olyat mondtak, amire érdemes figyelni.

Azt állítják ugyanis, hogy az ő hangrendszerükkel akár extra hatótávot is lehet nyerni. Példaként egy 100 kWh-s akkujú villanyautót hoztak fel, melynek WLTP-átlagfogyasztása 20 kWh/100 km körül alakul. A Warwick Acoustics matekja szerint hifijük használatával akár 32 kilométerrel is növelhető lenne egy ilyen autó hatótávja.

Trükkjük mögött lényegében egyszerű fizika áll: hangszóróik 90 százalékkal könnyebbek a hagyományos autós audioeszközöknél, szintén 90 százalékkal kevesebbet fogyasztanak, de közben mégis csúcsminőségben szólnak. A szinte lehetetlenül jól hangzó kombináció mögött az ún. elektrosztatikus hangszórók állnak, melyek működési elve más, mint a sima rendszereké.

Az elektrosztatikus hangszórók ugyanis nem mágneseket és tekercseket használnak, hanem egy olyan elektromos töltéssel rendelkező, vékony membránt, melyet két fémlap közé zártak. A fémlapok elektródákként szolgálnak, és a hang jelének megfelelően változik az elektrosztatikus mezejük. Innentől ugyanaz persze a metódus, mint a sima hangszóróknál: a töltéssel rendelkező membrán mozog, vibrál, mozgatja a levegőt, mi pedig halljuk ezeket a hullámokat.

Tekintve, hogy a rendszer kis helyen is elfér, lényegében bárhová kerülhet egy autó belterében – főleg ennek köszönhető, hogy sokkal jobban is szólhat, mint a hagyományos hifik. Hogy minderre mennyit kell várnunk, az kérdéses, tekintve, hogy korábban 2025-re ígérték a technológia megjelenését egy “globális luxusautó-gyártó” meg nem nevezett modelljében. Igaz, azóta a predikciót módosították, jelenlegi terveikben 2026 szerepel már.