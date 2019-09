Olvass tovább

Ahhoz, hogy tökéletes legyen a hangzás a bőrökkel és fabetétekkel teli, mozgó térben, a mérnökök finomhangolják a rendszert, ehhez pedig az alábbi számokat játsszák le:

Wish You Were Here – Pink Floyd, Wish You Were Here [1975]

From Here to Eternity – Giorgio Moroder, From Here to Eternity [1977]

Across the Lines – Tracy Chapman, self-titled [1988]

Sad But True – Metallica, self-titled [1991]

Bembe / Abakwa – Terry Bozzio, Solo Drum Music II [1992]

Klangfarben Melodie – Terry Bozzio, Solo Drum Music II [1992]

Know Your Enemy – Rage Against the Machine, self-titled [1992]

Fistful of Steel – Rage Against the Machine, self-titled [1992]

Passion – Gat Décor (Naked Edit) [1992]

Where Did You Sleep Last Night? – Nirvana, MTV Unplugged in New York (Live) [1993]

Stimela (The Coal Train) – Hugh Masekela, Hope (Live) [1994]

Hotel California – The Eagles, Hell Freezes Over (Live) [1994]

Paranoid Android – Radiohead, OK Computer [1997]

Lyric Lickin – Del The Funky Homosapien, Future Development [1997]

Insomnia – Faithless, Insomnia [1995]

Raining in Baltimore – Counting Crows, Across a Wire: Live in New York City (Live) [1998]

Safe in New York City – AC/DC, Stiff Upper Lip [Deluxe Edition] [2000]

Scrappy – Wookie, Wookie (Deluxe Edition) [2000]

Marionette – Matthew Jonson [2004]

Intro – Nemesea, Pure: Live @ P3 (Remixed & Remastered) [2012]

Bass Solo – Nemesea, Pure: Live @ P3 (Remixed & Remastered) [2012]

Drum Solo – Nemesea, Pure: Live @ P3 (Remixed & Remastered) [2012]