A világ negyedik legnagyobb darabszámban készült autója a Volkswagen Bogár (a Golf, a Ford F-modellek és a Toyota Corolla előzi meg), amelyből gyártásának 81 éve alatt (1938-2019) több mint 23 millió példányt gyártottak. Szóval azt nem mondhatjuk, hogy ritkaságról van szó, de a korai szériák között akadnak igazi különlegességek.

Nemrég valóságos gyöngyszemre bukkantak Ausztriában: egy 1950-es évjáratú, elképesztően ritka Bogár-kabrióra, amely több mint négy évtizedet töltött elfeledve egy raktár polcán.

Az Amazing Aircooled Classics nevű YouTube-csatorna dokumentálta a mentőakciót. A felvételen jól látszik, hogy a legendás kisautó vastag porréteg alatt, koszba és rozsdába burkolózva várta a napfényt. A vászontető menthetetlennek tűnik, a beltér pedig messze túl van azon, amit egy alapos porszívózás megoldana.

Bár a Bogárban még megtalálható az eredeti négyhengeres, 24 lóerős, léghűtéses boxermotor, a felélesztéséhez valószínűleg teljes újjáépítésre lesz szükség.

A legtöbben talán legyintenének egy ennyire rossz állapotú Bogárra, ám ez az autó jóval több egy rozsdás veteránnál: valódi Volkswagen-történelem, egy igazi ritkaság.

De az autó valódi különlegessége, hogy nem a Volkswagen gyártotta, hanem az osztrák Austro-Tatra.

Az Austro-Tatra az első világháború után, az Osztrák–Magyar Monarchia széthullását követően nőtt ki a Tatra bécsi gyártóüzeméből. A második világháború után azonban nem tudták újraindítani a Tatra-modellek gyártását, ezért Porsche 356 karosszériák, illetve Volkswagen Bogár kabriók építésébe kezdtek.

A vállalat legismertebb munkája a rendőrség számára készített négyajtós Bogár-kabrió volt, amelyből összesen 482 darabot gyártottak.

De ami még durvább, hogy készítettek kétajtós Bogár-kabriót is, amelyből összesen 9 darab látta meg a napvilágot. A most előkerült autó pedig nem más, mint az első ebből a mindössze kilences szériából.

A videós csapat sajnos nem árult el sokat az autó múltjáról – kié volt, hogyan került a pajtába, milyen iratai lehetnek. A rozsdás ritkaság végül egy olyan raktárban landolt, ahol gyönyörű állapotú, klasszikus Volkswage­nek sorakoznak. Ez azt jelenti, hogy jó kezekbe került, és jó eséllyel megkapja a gondoskodást, amit megérdemel.

