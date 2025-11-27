A Forma–1-es Las Vegas-i Nagydíj nemcsak a kettős dobogóról marad emlékezetes a Mercedes számára, ugyanis – feltételezhetően még a versenyhétvégét megelőzően – más feladata is akadt George Russellnek a bűn városában, ahol a nyáron megjelent F1 című film főszereplőjének, Brad Pittnek is jelenése volt.

A nagy találkozásról a stuttgarti márka egy látványos filmet is forgatott, melynek elején a Mercedes-AMG családjához csatlakozó, világhírű színész egy parkolóban várt az autójára, majd egyszer csak megjelent az ötszörös nagydíjgyőztes F1-es versenyző, méghozzá az új Mercedes-AMG GT prototípusával. Hivatalosan még nem is létezik egy négyajtós kupé, ami a videóban is álcafestéssel szerepelt.

A nagy teljesítményű AMG.EA architektúra épülő első modell jövőre fog bemutatkozni. Egyelőre annyit tudni róla, hogy három axiális fluxusmotorral és egy közvetlen hűtésű akkumulátorral valami egész más dimenziót nyitott meg a sportautók világában.

