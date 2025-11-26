Tudjuk jól, hogy a Brabustól kicsit sem állnak távol a hajmeresztő ötletek, a német tuningműhelynek a Mercedes-Benz G-osztály sem ismeretlen terep. Ötlettáruk kifogyhatatlanságát jól mutatja, hogy a Mercedes-AMG G 63-mal kapcsolatos fantáziájuk nem merült ki a megközelítőleg félmilliárd forint értékű, platós kisteherautóban.

A legújabb dobásukat röviden úgy lehetne összefoglalni, hogy ismét a luxusterepjárót vették alapul, levágták a tetejét, és feltuningolták – így született meg a tuningolt luxus-terepkabrió, kapásból kettő is, Brabus 800 Cabrio és Brabus XL 800 Cabrio néven. A kabriósított koncepció alapját az elektromosan mozgatható tetőrendszer adja, mely 20 másodperc alatt nyitja és zárja a Mercedes terepjáró tetejét.

A képre kattintva galéria nyílik:

73 fotó

A rendhagyó tetőszerkezet mellett megjelent a fűthető hátsó szélvédő, a megerősített szélvédőkeret, a bukókeret és a vászontető is. Sokat hozzátesz extravagáns megjelenéséhez a tető mellett a Brabus Widestar karosszériakészlet is, aminek köszönhetően jelentősen megnőtt a szénszállal borított felületek aránya. Kifejezetten ezekhez a modellekhez gyártotta a cég a Monoblock ZM, 22 colos kerekekből álló felnikészletét, azzal válik teljessé az összkép.

A Brabus a 800 Cabrio kapcsán kiemeli még a magasságában állítható sportrugókat, az egyedi, bőrrel borított és további szénszálas kiegészítőkkel megspékelt belteret és az Airscarf rendszert is. Ez utóbbi egy nyitható tetejű Mercedesnél gyakorlatilag elengedhetetlen, ugyanis a fejtámlákba épített fúvókákon keresztül a nyak és a vállak melegen tartásáról gondoskodik.

A hajtásról a Mercedes 4,0 literes, biturbós, V8-as motorjának továbbfejlesztett változata gondoskodik, ami a 800 lóerős teljesítmény mellett 1000 Nm-es forgatónyomatékot is biztosít. A 800 Cabrio esetében 4,0 másodperces 0‒100 km/órás gyorsulásról és 240 km/órás csúcssebességéről beszélünk. Az XL 800 Cabriónál ugyanezek az értékek valamivel gyengébbek, 4,6 másodperc, illetve 210 km/óra, ami annak köszönhető, hogy jobban felkészítették terepre is, ennélfogva többek között másfajta tengelyekkel, nagyobb hasmagassággal és vastagabb gumikkal dobták piacra.

A Brabus mindössze 50 példányt fog gyártani az új 800-as modelljeiből. Németországban a 800 Cabrio ára 761 500 euróról, átszámítva 290 millió forintról indul, az XL 800 Cabrióé pedig 887 600 euróról, azaz csaknem 340 millió forintról, és ezek az összegek nem tartalmazzák a különböző adókat.

