A Brabus névről első körben mindenkinek a tuningolt Mercedesek jutnak eszébe, pedig egy ideje már a vízre is készítenek járműveket. Ez a sorozat 2018-ban vette kezdetét, azóta pedig jó pár hajójuk szeli már a habokat világszerte.

Természetesen ezekre a járművekre is jellemző a fokozott teljesítmény és a rájuk jellemző stílusú megjelenés, azonban legújabb szuperhajójuk még feljebb tolja a potmétereket. Újdonságuk teljes neve Brabus Shadow 1500 Cross Top Stealth Green Signature Edition, de elég, ha ebből csak pár infót megjegyzünk. Például a Greent, mely zöldet jelent, és nem a hajó környezetbarátságára utal. Hogy is utalhatna, amikor

hátul 3 darab V8-as motor tolja 1115 kW (1516 LE) teljesítménnyel

a 45 láb (13,7 méter) hosszú járművet. A V8-asoknak hála a Brabus Shadow 1500 csúcssebessége 115 km/óra is lehet, ami azért nem gyenge a vízen egy ekkora járművel.

A teljesítmény mellett persze fontos az is, mit kínál kényelmi szempontból a hajó. A széles körű személyreszabhatóság ezen a szinten elvártnak mondható, de nagyjából minden csomagban alap a prémium-hangrendszer, na meg a Brabusra jellemző jegyek a megjelenésben. Mindezek mellett elektromos mozgatású napfénytető, fagyasztó, ivóvízellátó rendszer, mosogató és 16 colos kijelzők is kerülhetnek a jacht különböző pontjaira.

Arról, hogy mindez mennyit kóstál, nincs információ, vélhetően minden egyes megrendelt hajó esetében más és más árat közöl a Brabus konfigurációtól függően.