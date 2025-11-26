A Golba Violcar-S története legalább annyira különleges, mint maga az autó.

A kézzel épített sportkocsit a lengyel mester, Jerzy Golba alkotta meg, és 2001-ben mutatta meg először a nagyközönségnek a poznańi autószalonon. Bár a projekt sosem jutott sorozatgyártásig, a Violcar-S prototípusa azóta is fel-fel bukkan autós fórumokon és közösségi oldalakon.

Galéria

5 fotó

Egy Reddit bejegyzés állítása szerint a “Lengyel Viper” névvel illetett, cseppet sem hétköznapi vonalvezetéssel megáldott autóból 50 darabot rendelet egy holland vállalat, de végül visszamondták a megállapodást, ugyanis túl lassan készült volna el a kért mennyiség, hiszen kézzel készült az első példány is, és ez nem lett volna másként a többinél sem.

Golba saját felesége nevét szőtte bele a modell elnevezésébe (így lett Violcar), de simán lehet, hogy nem csupán a feleség neve adott ihletet a művésznek…