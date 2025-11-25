Néhány méter vezetés miatt ítéltek hat hónap börtönbüntetésre egy férfit Franciaországban. A 40 éves férfi valóban csak pár méterre ült a volán mögé, amíg a járművével eláll a kocsibeállóról, vagy átparkol egy másik parkolóhelyre.

Gournay-en-Bray-ben azonban pillanatok alatt reagáltak a rendőrök, akik megállapították, hogy a sofőr sem érvényes jogosítvánnyal, sem pedig biztosítással nem rendelkezett – írja az Auto Plus.

Ügyét a dippe-i bíróság tárgyalta, ahol figyelembe vették, hogy hasonló kihágás miatt a múltban többször, például 2022-ben is elítélték.

A tárgyaláson a férfi ügyvédje elmondta, hogy a bűncselekmény elkövetése óta a férfi ugyan súlyos, a mindennapi életét is befolyásoló balesetet szenvedett, sikeresen megszerezte a jogosítványát – igaz, végül egy robogóra esett a választása.

Ezeket a bíróság enyhítő körülményekként vette számításba, így született meg a közelmúltban a féléves szabadságvesztésről és az ezt követő házi őrizetről szóló ítélet. Ezen felül 600 euróra, átszámítva 230 ezer forintra meg is bírságolták.

Hogy miért probléma a jogosítvány nélküli vezetés, azt a Vezess korábbi cikkében magyaráztuk el: