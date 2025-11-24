Az Egyesült Államokban sok tekintetben más a közlekedés, mint Európában. Kezdve a betűvel kiírt szabályoktól a körforgalmak hiányán át a rengeteg közlekedési lámpáig. Igen ők szeretik az egyértelmű fényeket, amelyek mellett nem kell gondolkodni a sorrenden, jobbkéz-szabályon. Zöld mehetsz, piros állj. 

Persze a piros jelzés sem állít meg mindenkit, sokan áthajtanak, főleg ha nem látnak rendőrt. Ilyenkor a rendőr viszont láthatja őket, sőt azt is biztosra tudhatja, hogy szabálysértés történt, még ha nem is lát rá a lámpára! 

A trükk egy apró visszajelző fény a rendszerbe építve.

Ezek a kis kék világítótestek nem váltanak színt, nem villognak, és láthatóan kilógnak a megszokott piros-sárga-zöld szentháromságból. A jelzőlámpa feletti kék fény – szaknyelven megerősítő fény (confirmation light) – tényleg a helyi rendőrök intézkedését segítik.

A működés egyszerű: amikor a forgalmi lámpa pirosra vált, a kék fény is felkapcsolódik. Ez lehetővé teszi a járőrök számára, hogy akkor is észrevegyék a lámpaváltást, ha ők maguk nincsenek közvetlenül a kereszteződésben, és nem szemből látják a lámpákat. 

Van ahol plusz lámpa segít elkapni a piroson áthajtókat 1
Így kényelmesen figyelhetik az eseményeket egy mellékutcából, egy parkolóból, vagy bárhonnan, ahol jó rálátásuk van a lámpa hátuljára vagy tetejére. Mivel a kék fény szinkronban van a pirossal, a “tiloson áthajtókat” gyerekjáték kiszúrni, mindenféle találgatás nélkül.

Bár a megerősítő fények nagyban segítik a rendőrség munkáját az utak biztonságának megőrzésében, fontos tisztázni: nincsenek összekötve a fix traffipaxokkal vagy forgalomfigyelő kamerákkal, hiszen nem minden lámpánál van kamera.

Ezek a kék fények nem egységes szabvány szerint készülnek, nem a helyi közlekedésszabályozás kötelező elemei. Van, amelyik a lámpa tetején csücsül, mások mellette, vagy akár alatta kapnak helyet, attól függően, mit enged a kereszteződés kialakítása. A pozicionálás városonként változik, attól függően, mi a legpraktikusabb az adott helyszín és a hatósági ellenőrzés szempontjából.

Van ahol plusz lámpa segít elkapni a piroson áthajtókat 2
