Te mit tennél, ha a pirosnál állnál hosszú percek óta, és a lámpa csak nem akarna zöldre váltani, mögötted pedig egyre hangosabb lenne a türelmetlen autósok dudálása? Nyugodtan várnál tovább? Vagy engednél a nyomásnak – bár nekik ott hátul semmi sem drága – és átmennél a piroson? Utánajártunk, mit szabad és mit tilos ilyenkor tenni.

Az alábbi videó a rakpartra vezető kereszteződésnél készült, már egy ideje álltak az autók a tilosnál, ami láthatóan nem akart szabadra váltani. A mercis hölgy egyszer ugyan megingott, de végül mégsem ment át a tiloson, akármennyire vadul dudáltak a háta mögött. Te kitartottál volna? Vagy átmentél volna, keresztezve a villamos vonalát?

a videó a hirdetés után indul

Miért piros ilyen sokáig?

Több oka is lehet a túl sokáig tartó pirosnak, bár könnyen lehet, hogy csak te érzed hosszúnak. Általában ritkán állítanak be két percnél hosszabb ideig tartó pirosat egy egy kereszteződésben, pont azért, mert a legtöbb ember hamar ráun a várakozásra, és elkezd először okokat keresni, majd megoldást. A gyalogosoknál hamarabb fogy el a szabálykövetési hajlandóság, pláne, ha nincs, vagy csekély az autóforgalom, a rendszám miatt könnyebben azonosítható autósnál hosszabb ez az idő.

De előfordulhat, hogy valóban műszaki hiba miatt tart örökké a tilos jelzés. A beragadt pirossal meghibásodott jelzőlámpa sokkal nagyobb veszélyt jelent, mint a teljesen sötét, vagy éppen sárgán villogó. Mármint, ha áthaladsz rajta. A sárgán villogó, vagy sötét lámpánál általában táblák is szabályozzák a közlekedést műszaki hiba esetén, így az összes irányból érkező járművezető tudatában van annak, hogy kinek van elsőbbsége, milyen sorrendben lehet áthajtani a kereszteződésen. Amikor a pirost unod meg, akkor a többi iránynak zöldet mutatnak a lámpák, akik így egyáltalán nem számítanak keresztirányú forgalomra.

Vasúti átjáróban a műszaki hibát érzékeli a rendszer, és mivel az átjáró nem lehet a javítás végéig zárva, 6 perc után a zárást megszünteti a berendezés és a sorompó lassan, 90 másodperc alatt felnyílik. A sötéten álló fénysorompóról meg minden közlekedőnek tudnia kell, hogy nem működik, és csak akkor hajthat be az átjáróba, ha megbizonyosodott róla, hogy nem jön vonat. Itt könnyebbség, hogy a műszaki hibáról a mozdonyvezető is tud, és ő is lassan közelíti meg a kereszteződést.

A vasúti átjárók közül ott a budapesti sorompórengeteg Rákosrendezőn, ahol még táblával is jelzik, hogy ha épp rosszkor érsz oda, akkor bizony 10 percnél tovább tartó tilos jelzés is bármikor előfordulhat. Sőt, ez egész 42 percig – elképzelésem sincs, hogy jött ki éppen 42 perc, miért nem mondjuk 45 – is zárva tartható az átjáró. Öröm az ürümben, hogy ebbe csak naponta egyszer futhatunk bele, legalábbis a tájékoztató tábla szövege szerint.

A másik lehetőség, hogy rossz helyen áll meg az autó a lámpa előtt. Ahol hurokdetektoros, vagy más érzékelővel ellátott jelzőláma található, ott nagyon nem mindegy, a piros jelzés előtt hol áll meg az autó. Ha nem érzékeli a rendszer a járművet, akkor soha nem ad zöldet az automata, hisz úgy érzékeli, onnan senki nem szándékozik áthajtani a kereszteződésen.

Mégis, mikor mehetek át a piroson?

Bármennyire is logikusnak és életszerűnek tűnik, hogy ha látványosan elromlott a jelzőberendezés, és kilométeres, türelmetlen sor alakult ki a kereszteződésben, akkor kellő körültekintés után átslisszanj a piroson, ezt mégsem teheted meg.

Természetesen megkérdeztük a ORFK Kommunikációs Szolgálat-át is, hogy mi a teendő olyankor, amikor látványosan elromlott a jelzőlámpa, és már nagyon mennénk. Átmehetünk rajta? Ott kell állnunk az idők végezetéig, vagy alternatív utat keresni? Nem, van más megoldás is a problémára.

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet (továbbiakban: KRESZ) 9. §-a sorolja fel a járműforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülékek fajtáit, valamint határozza meg azok jelzéseinek jelentését, a követendő magatartási szabályokat, amelyektől eltérni kizárólag abban az esetben lehet és szabad, amikor a helyszínen rendőr irányítja a forgalmat. Ilyen esetekben a KRESZ 6. § (3) bekezdése kimondja, hogy a KRESZ-ben meghatározott egyéb közúti jelzések és a forgalmi szabályok csak annyiban irányadók, amennyiben a rendőr jelzésével nem ellentétesek.

Ennek értelmében, amennyiben a rendőr jelzése ellentétes a járműforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülék (pl. szabad vagy tilos) jelzésével, úgy a rendőri jelzés szerint kell közlekedni. Azaz, ha a rendőr a jelzőlámpa utasítása ellenében szabad utat jelez, úgy a rendőr által adott jelzés szerint kell közlekedni.

A forgalmat irányító rendőrre vonatkozó rendelkezések – a KRESZ 6. § (4) bekezdése szerint – értelemszerűen irányadók a szolgálatban lévő katonai forgalomszabályozó, a katasztrófavédelmi hatóság közúti ellenőre, a vám- és pénzügyőr, a tűzoltó, valamint a forgalmat ellenőrző közlekedési hatóság közúti ellenőre által adott jelzésekre is.

Van még egy eset, amikor előfordulhat, hogy át kell menned a piroson: ha megkülönböztető jelzést használó autó útját kell szabaddá tenned. Jó, ha tudod, hogy hiába kell szabad utat biztosítanod a szirénázó járműnek, ilyenkor sem mehetsz át a piroson. Nyilván nincs az a rendőr, aki ilyen helyzetben megbüntet, – forgalomfigyelő kamera felvétele alapján azért kaphatsz érte büntetést – ha óvatosan átcsorogsz a lámpa előtti felfestésen és úgy állsz félre, de áthajtani a kereszteződésen ugyanúgy tilos, mintha nem lenne mögötted mentő, rendőr, tűzoltó.

Szóval bármennyire is vonzó dolog figyelmen kívül hagyni a végtelen pirosat, azt csak egy esetben teheted meg: ha a rendőr felülbírálja a jelzőlámpa utasítását.