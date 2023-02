Ha veled is előfordult már, hogy csak állsz a piros lámpa előtt, de az az ördögért sem akar bezöldülni már kínosan hosszú ideje, akkor nem feltétlenül a rendszerben van a hiba. Előfordulhat, hogy te csinálsz valamit rosszul. Most megtudhatod, mit kell tenned, hogy zöldet kapj, kínos várakozás nélkül.

A megoldás aránylag egyszerű: jó helyen kell megállni. Nem túl messze a lámpától, nem féloldalasan, hanem a felfestés előtt kicsivel. Hogy könnyebb dolgod legyen, csak egy aszfaltra rajzolt téglalap formájú sötét csíkot kell keresned, ha ez megvan állj a közepébe és kisvártatva jön is a zöld. Nem, ez nem boszorkányság, hanem hurokdetektor, amivel sokkal több helyen találkozhatsz, mint gondolnád.

Így válthatod zöldre a piros lámpát 1 /9 Ha nem szeretnél a pirosnál megszomorodni, állj a téglalapra Ha nem szeretnél a pirosnál megszomorodni, állj a téglalapra Fotó megosztása: 2 /9 Árulkodó felirat a betonfedélen Árulkodó felirat a betonfedélen Fotó megosztása: 3 /9 Telepítés után nincs különösebb karbantartásigénye a hurokdetektornak Telepítés után nincs különösebb karbantartásigénye a hurokdetektornak Fotó megosztása: 5 /9 Hurokdetektorok sora segít precízen adagolni a zöld jelzést Hurokdetektorok sora segít precízen adagolni a zöld jelzést Fotó megosztása: 6 /9 Jól látszik a hurok és a vezérlőhöz menő vezeték helyzete Jól látszik a hurok és a vezérlőhöz menő vezeték helyzete Fotó megosztása: 7 /9 Ez nem hurokdetektor, csak annak látszik. Ez csupán egy javított úthiba Ez nem hurokdetektor, csak annak látszik. Ez csupán egy javított úthiba Fotó megosztása: 9 /9 Egyéb szenzorok is figyelhetik a járműveket Egyéb szenzorok is figyelhetik a járműveket Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A Magyar Közút kérdésünkre elmondta, hogy a kezelésében lévő jelzőlámpák több, mint fele, – bő 600 darab – ilyen elven, hurokdetektoros befolyásolással működik. Persze országszerte ennél jóval több hasonlóan működő jelzőlámpa van, hiszen a fővárosi, vagy más nagyvárosok eszközeiről nincs adata a MK-nak.

Hogyan működik?

Az induktív hurok lényegében egy néhány menetből álló tekercs, ami az úgynevezett hurokmeghajtó áramköri kártyával egy oszcillátort (rezgőkört) alkot. A detektorhurok fölött álló, vagy elhaladó jármű vas tömege az alap frekvenciát elhangolja, ezt a változást a detektorkártya feldolgozza és egy vezérlőjelet küld a jelzőberendezés CPU egységének, amely a programozása alapján változtatja a zöld jelzések megjelenését, illetve annak hosszát.

Mire jó?

Járműérzékelőkkel rugalmassá, forgalomfüggővé tehető a lámpák vezérlése, ami végső soron minden közlekedőnek előnyére válik. Ez többek között segíthet elkerülni a felesleges járműmegállításokat, csökkentheti a várakozási időket, javíthatja az áteresztőképességet. Gyakorlatilag szinte mindenhova érdemes telepíteni, mert képes sokat javítani egy adott szakasz forgalmán.

Előnye, hogy szinte bárhová telepíthető, autósként leggyakrabban kanyarodósávokban, vagy kisebb és nála jelentősen nagyobb forgalmú kereszteződésekben találkozhatunk hurokdetektorvezérelt jelzőlámpákkal, ahol így csak akkor állítja meg a lámpa a nagyobb út forgalmát, ha van várakozó autó a másik, kisebb forgalmú úton. Az időalapú vezérléssel szemben így nincs fölösleges piros.

A hurokdetektorokkal többféleképpen is lehet befolyásolni a forgalomlefolyást. Ha egy forgalmi sávban több detektor is van – pl. a megállás helyét jelző vonal előtt, valamint azt megelőzően több tíz méterre – akkor azzal még precízebben befolyásolható a zöld jelzések nyújtása, azaz a zöld jelzés végső hossza. A távolabbi plusz detektorral lehet figyelni az autósor hosszát, vagy lehet akár követési időközt is mérni és ezek függvényében meghatározható a zöld jelzés optimális hossza.

De nemcsak lámpavezérlésnél használják a hurokdetektort, lehet velük sebességet mérni, áthaladó forgalmat számlálni, de még a járművek típusát is képes meghatározni az eszköz, különbséget tesz személy- és teherautó között.

Milyen érzékeny?

Bár a gyakorlat nem feltétlenül ezt mutatja, de egy jól beállított detektor képes még egy kerékpárt is érzékelni, feltéve, hogy az acélból vagy egyéb mágnesezhető anyagból van. Egy műanyag, vagy szénszálas bringát már nemigen tud érzékelni, mert a műanyagnak, karbonnak nincs hatása a rezgőkörre. Régebben a szerelők a fém szerszámosládájukkal tesztelték a hurok érzékenységét, ha arra is bejelzett a detektor, akkor megfelelő érzékenységűre sikerült beállítani és jó eséllyel így a lámpánál várakozó kerékpárokat, robogókat is érzékelte a rendszer.

Autóval az is elegendő lehet, ha a jármű csak részben áll a hurok fölött, de persze az a biztos, hogyha teljesen fölötte áll. A lámpától messze megállni viszont nem jelent jót, még akkor is érdemes beállni a felfestéshez, vagy ha jól látható, akkor az úton lévő téglalap alakú csíkról felismerhető érzékelőre, ha úgy nem annyira kényelmes a lámpát figyelni.

Hogy telepítik a hurokdetektort?

A telepítés során egy tárcsás, úgynevezett aszfaltélvágó berendezéssel néhány milliméter széles téglalap alakú hornyot vágnak az aszfalba, valamint a vezérlőgép, illetve út melletti csatlakozódoboz irányába is vágnak egy hornyot a vezeték elvezetéséhez. A horonyba aztán homokot szórnak, hogy az aszfalt elmozdulásából adódó erőhatásoktól mentesítsék a vezetéket. A téglalap alakú horonyba néhány menetet tekernek a speciális vezetékből majd a kivezetőhoronyban viszik tovább hogy aztán be tudják kötni a vezérlőgépbe. A hornyokba a vezeték tetejére is szórnak egy kis homokot, azután bitumenes vagy műgyanta alapú anyaggal öntik ki, hogy a vezetékek védve legyenek az időjárási körülményektől és mechanikai sérülésektől.

Mennyibe kerül?

Egy hurokdetektor megépítésének költsége 120-150 ezer forint, amelyhez a kivezetés hosszától függően még hozzáadódik néhány tízezer forint. Kell a vezérlőgépbe egy detektorkártya is, ami kb. 250 ezer forintba kerül, viszont egy ilyen kártya akár 4 darab hurokdetektort is képes kezelni. Ha ennél többre van szükség, akkor a detektorok számától függően több ilyen kártya beépítésével kell számolni. A jelzőberendezés által irányított helyszín méretétől, bonyolultságától függően párszázezertől pár millió forintos költség is lehet egy hurokdetektor rendszer kiépítése.

Nagy előnye, hogy megbízhatóan, magas üzembiztonsággal képes érzékelni a különféle járműveket, miközben az üzemeltetési költségei alacsonyak. Sok minden nem tud benne elromlani, így a rendszeres ellenőrzésen kívül legfeljebb az aszfaltba mart hézagba öntött kitöltőmassza pótlására lehet szükség.

Az autósoknak csak arra kell ügyelniük, hogy a jelzőlámpánál a piros jelzésnél az első sofőr mindig álljon előre az autóval a megállás helyét jelző vonalig és akkor garantáltan nem fognak hosszú ideig várakozni a pirosnál. Ha valaki kényelmesen, több méterrel a vonal előtt áll meg, akkor könnyen előfordulhat, hogy a hurokdetektor nem fogja érzékelni és a jelzőlámpa nem fog zöldre váltani.

Persze a hurokdetektor mellett más, új típusú érzékelők is, ilyenek az út menti, illetve oszlopon elhelyezett különféle technológiákkal – pl. infra, radar, lézer, videokamera stb. – működő változatok is. Sokszor ilyenekkel is kiegészíthetik a hurokdetektort, amely a legelső, legrégebbi eszköz a gépjárművek érzékelésére. Ennek ellenére ma is remekül működő, hasznos eszköze a forgalomirányításnak.