A megszámlálhatatlan díszítőelem úgy simul az autóra, mint Vin Diesel tenyerébe a 16 sebességes váltókar. Olyan szinten lett „Punisher”-tematikára húzva, hogy nyugodtan nevezhetjük guruló képregény-díszletnek., vagy akár utcai cosplaynek négy keréken.

Felismered ezt a szanaszét “tuningolt” autót anélkül, hogy megnéznéd a márkajelet? 1

Az autó eleje olyan, mintha egy robotragadozó mosolyogna ránk. A motorháztetőn hatalmas műanyag felépítmények, kamu légbeömlők és matricák sorakoznak, mintha a világ összes tuningboltjának kínálatát akarták volna egyetlen autóra feltenni.

A két kis mini gépágyú imitáció a motorháztetőn különösen cuki, de az igazi kérdés az, hogy felismered mi van a műanyagtenger alatt?

És akkor egy kis segítség:

Felismered ezt a szanaszét “tuningolt” autót anélkül, hogy megnéznéd a márkajelet? 2

Igen, ez egy első generációs Toyota C-HR, amelyre nehezen van magyarázat, mert a vannak rajta filmes elemek, feliratok és a japán kultúrából is merít. De ízlésről vitatkozni, nem érdemes – biztos, hogy valakinek tetszik, különben nem készült volna el.

