Az eseményt Győrben tartották, az Audi Hungaria autógyárának futószalagján. Az átadás szimbolikus jelentéssel is bír, hiszen a gyártó szerint az Audi Q3 a márka innovációját és fenntartható mobilitási törekvéseit képviseli.

„Az első Audi Q3 gyárunkban történő átadása különleges pillanat számunkra. Ez nemcsak a termék vonzerejét mutatja, de az Audi család, a gyártás, az importőr és a kereskedői hálózat együttműködését is” – mondta Les Zoltán, az Audi Hungaria járműgyártásért felelős igazgatósági tagja.

Az Audi Q3 új generációja júniusban mutatkozott be. A hazánkban készülő autó benzin- és dízelváltozata egyformán 150 lóerős, valamint rendelhető e-hybrid (PHEV) 272 lóerős rendszerteljesítménnyel felruházott hajtással is, amelynek elektromos hatótávja 116 km.

Az új Q3 ára 17,3 millió forinttól indul, de ha valaki jó sok extrák beválogat új autójába, akár 30 millióig is duzzadhat a végső ár.

