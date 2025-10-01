A 150 lóerős benzines, illetve a PHEV változatokat próbáltuk ki a valószínűtlenül sok napsütéses órával kényeztető skót vidéken. Főként kisforgalmú, városon kívüli utakon, de belekóstolhattunk autópályába és dimbes dombos utakba is késő szeptemberben.

Lehet keseregni azon, hogy más márka nagyobb kijelzőt, több és erősebb USB portot, puccosabb belsőt ad, esetleg még érezhetően olcsóbban is, mint az Audi. Van, aki beéri ennyivel, mert sosem megy gyorsabban 120-nál, kanyarokban szinte állóra lassít, és amúgy is csak nyűg neki a vezetés. Aki viszont örömét leli az autóvezetésben, az értékelni fogja a Q3 remek vezethetőségét.

Kormányzása pontos, közvetlen, jól sikerült belőni a kormányrásegítés mértékét is. A futómű szintén tud olyat, amit nem találsz minden bokorban. Szépen kirugózza az úthibákat – bár ezt majd itthon tudjuk rendesen kipróbálni – és kanyarban nem hagyja dőlni a karosszériát. A kétszelepes lengéscsillapítókkal ellátott adaptív futómű könnyen megszerethető, remekül működik.

Hogy szándékosan döntés volt, vagy csupán véletlen egybeesés, de a tesztút tartalmazott egy több kilométeres, túlzás nélkül hullámvasút szerű, beláthatatlan, meredek bukkanókkal sűrűn megszórt szakaszt is, ahol tényleg a végsőkig lehetett feszegetni a futómű képességeit. Amit remekül viselt.

Teljesítményre a 150 lóerős változat határeset, ekkora testhez már indokolta nagyobb motorteljesítmény. Nem hervasztóan kevés ez sem, az átlagos közlekedéshez megfelel, csak a sportos külső és az élvezetes vezetés miatt marad hiányérzet a sofőrben intenzív gyorsításknál. A PHEV már fürgébbnek érződik, de ott az akkumulátorok plusz tömege az, ami árnyalja a képet.

Nekem vezetés közben egyedül a fék tűnt bizonytalannak, vagy csak a hangolása nem az igazi, mert rettentően kellett taposni lassításkor, hogy tényleg megállj ott, ahol szeretnél. Vezetés közben csendes az utastér, nincsen szél- vagy futóműzaj, a karosszéria 0,30-as alaktényezőjű – ugyan van ennél jobb a kategóriában, de ez se rossz – és ha ez nem lenne elég, opcióként hangszigetelt oldalsó üvegekkel is rendelhető az új Q3-as.

Csodalámpa

Aránylag ritkán fordul elő, hogy a nemzetközi bemutatón a napi autózás után még egy éjszakai részt is beiktassanak a tesztvezetésbe. Itt az indokolta az extra programot, hogy a tudományos LED-es fényszóró csak sötétedés után tudta megcsillogtatni tudását.

A világ autóvezető népességének döntő többsége valószínűleg nem vár el többet egy fényszórótól, minthogy világítsa be rendesen az autó előtti útszakaszt. Igaz, ezt azért 2025-ben már nem olyan nehéz megugrani, így valami extrát kell mutatni a témában. Jöttek a rafinált kanyarvilágítások, az okos mátrix-LED-es fényszórók, amelyek a távolsági fényt használva elvilágítanak a világ végéig, és közben képesek kitakarni a szembejövő autót, hogy azt ne vakítsák el.

Ha azt gondolod, ennél már tényleg nem kellhet több, akkor jön az Audi a programozható, animált fényjátékkal, illetve a menet közben élvezhető rafinált fényszőnyeggel. Ennek a lényege, hogy az autó orra lévő területet a felfestések között brutális módon kivilágítja, majd itt különféle jelzésekkel hívja fel a figyelmet olyan dolgokra, mint a jegesedés-veszély – ilyenkor hópelyhet világít az aszfaltra – az éppen érkező, gyorsabb autó, de azt is jelzi – ha te nem tudnál róla, – hogy indexelsz.

Működés közben szerintem inkább zavaró ez a funkció, mint hasznos, a legidegesítőbb, hogy az éles kontraszt miatt az autó mozgása közben a megvilágított felület is látványosan ugrál, remeg a vezető orra előtt. Mintha valaki a rugdosná a diavetítő alatti asztalkát. Számomra kérdéses a rendszer haszna is, ugyanezt az infót jóval hatékonyabban a head up display is képes megjeleníteni. Sokkal jobban értelmezhető formában. Mindegy, kíváncsi vagyok, a vásárlók rákapnak-e erre az extrára.