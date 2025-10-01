Vérre menő harc folyik Európában a kompakat méretű szabadidő autók között. Rengeteg márka sokféle autója verseng itt, külön csata zajlik a prémium modellek között, ahol magyar érdekeltség is akad. 2011-ben mutatkozott be az Audi kompakt méretű szabadidő-autója, a Q3. Az első két generáció telitalálatnak bizonyult, bő kétmillió darabot adtak el a Győrben gyártott modellből, így ez a típus a legjobban fogyó Audik közé tartozik.
Érthető, hogy a gyár nem szívesen adna alább a népszerűségből, így a 2018 óta piacon lévő Q3-at kívül belül újratervezte. A harmadik generációs Q3-at Skóciában vezethette először a Vezess-t is magában foglaló nemzetközi csapat, hogy igazán izgalmas legyen a tesztút, balkormányos autókkal a baloldali közlekedésben.
Külső
Stílusban, kiterjedésben nem történt nagy változás, a továbbra is kétféle tetőívvel, így kétféle karosszériával készülő Audi Q3 mindössze négy centiméterrel hosszabb elődjénél. Ezt a kis pluszt teljes egészében felszívta az autó orra, ami a szándék szerint így a korábbinál tekintélyesebb megjelenést kölcsönöz a modellnek. A hagyományosabb bakancsformájú Q3 utóneve immár SUV, a kupésabb kivitel a Sportback. Fényszórója osztottá vált, amit elsőre nem is biztos, hogy mindenki észrevesz.
A felső, egész keskenyre rajzolt lámpatest az oldalanként 23 darab LED-et tartalmazó nappali menetfény a látványosabb, míg a valódi fényszórók kicsit lejjebb, fekete, L-alakú betétben laknak. A nappalifény és a hátsó lámpatest mintát is tud világítani, a vezető menüből választhatja ki a neki legjobban tetszőt, megnehezítve a dolgát annak, aki szereti a fényformáról felismerni a szemből érkező autót.
Az orron óriási lyukak tátonganak a nyolcszögletű, fényes fekete műanyagból készült, keret nélküli hűtőrácson. Oldalról nézve annak örülhetünk, hogy az Audi nem ragaszkodott ahhoz, hogy műanyagba mártsa az autót, így a kerékjárati ívek és a küszöbök is karosszériaszínűek. A SUV változat innen nézve valamivel nagyobbnak tűnik attól, hogy a tető csak később kezd esni.
Hátul ismét két szintre rendezett lámpatestekkel találkozunk, amelyek közül az alsó középen keskeny LED-csíkban ér össze, felette pedig világító Audi embléma hívja fel magára a figyelmet. Felniből 17-20 colos méret között bármi választható, a 4,53 méter hosszú, 1,86 méter széles, 1,58 m magas, és 2,86 méteres tengelytávú autó alá.
Így változott az Audi Q3 orra generációváltásnál:
Belső
Utasterének legfeltűnőbb újítása a kormány mögötti kezelőszervek teljes átrendezése. A bajuszkapcsolók eltűntek, a helyüket egy nagy, integrált csoda vette át. A jobb oldali végen lévő kapcsoló irányváltóként működik, a baloldali pedig az irányjelző és a reflektorkapcsoló munkáját vette el. Jogos a kérdés, hogy és mi lett az ablaktörlővel? Nos, az egy elforgatható, hangerőszabályzóra hasonlító gombot kapott. Nyilván lehet azon rugózni, hogy egy hirtelen a szélvédőre fröccsenő bárminél milyen gyorsan találja így meg a vezető a szükséges gombot, de nem érdemes, hiszen az automata ablaktörlő előbb kapcsol be, minthogy megfogalmazódna benned, hogy törölni kéne.
Kinézetre klassz ez a megoldás, nincsenek a kormány mögött vékonyabb, vastagabb karok, és a kezelhetőség sem szenvedi meg a modern formatervet. Az ablaktörlő kezeléséhez kell ugyan egy kis összeszokási idő, de tényleg nem nehéz megbarátkozni vele.
Még ne nagyon távolodjunk el az alul felül kissé lapított formájú, kellemes fogású kormánytól – sajnos nem úszta meg a fényes fekete, egybefüggő felület mögé rejtett gombokat – ami mögé a virtuális műszerfal kijelzője került, 11,9 colos képátlóval, illetve vele közös felület mögött található a fedélzeti rendszer, valamivel nagyobb, 12,8 colos, érintésérzékeny képernyője.
Az anyaghasználat egész széles skálán mozog, a kárpitok jó tapintású anyagból készülnek, szépek a varrások, elegáns a kárpit mögé telepített LED-ek fénye, és az állítható ülőlaphosszúságú első ülések is komfortosak, jó az oldaltartásuk. A régi, audis prémium érzet kissé megkopott, az ablakemelő kapcsolók finom króm betétjei, a súlyos fémdarabok és a gombok világbajnok kapcsolási érzete hiányzik az autóból. Az, amitől korábban mindenki elájult, aki Audiban ült.
Dráma most sincs, de a Dacia-szerű billenőkapcsolók a középkonzolon, vagy a hatalmas, kényes zongoralakk felületek valahogy tájidegennek tűnnek ebben az autóban. És a szerény teljesítményű USB és vezeték nélküli töltőpontoknál a kínai gyártók sokkal izmosabbat adnak. Az Android alapú fedélzeti rendszer képminőségébe, sebességébe, és a használhatóságába viszont nem lehet belekötni. A menü logikus felépítésű, minden megtalálható, és pont elég mélyre lehet benne ásni, miközben nem zavar össze.
Ugyan a hátsó sort csak egy pillanatra próbáltam, de ott is elférni, még hosszabbra nyúlt termettel is. Nyilván a SUV karosszéria valamivel több helyet ad fejtérben, mint a Sportback, így aki gyakran szállít felnőttet a második sorban, az azzal jobban jár. Illetve aki a hátsó sorban utazik, az örül majd jobban. Hasznos extra a sínen tologatható hátsó üléssor, amivel eldönthetjük, hogy éppen a nagyobb csomagtartó, vagy a tágasabb utastér a fontosabb.
Csomagtartója alapállásban 488 literes amit a háttámlákkal bíbelődés után 1386 literesre ehet alakítani. Hátul szatyorakasztó, rendes világítás és csomagrögzítő hálók, fülek is segítik a rakomány biztonságos szállítását.
Technika
Bár az Audinál is dübörög az elektromos átállás, de a népszerű Q3-as legújabb változata szerencsére még rendelhető belsőégésű motorral. Sőt, a benzinesek mellett dízellel is. Akinek ebben a méretkategóriában mégis elengedhetetlen az elektromos-hajtás, annak a Q4 E-tron-t kínálja az Audi. A motorválaszték három benzinesből, egy benzinmotorra épülő konnektoros hibridből (PHEV) és egy dízelből áll.
A belépő, mild hibrid Q3-as 1,5 literes 150 lóerős TSI motort kap, elsőkerék-hajtással, és a kínálat egyetlen dízele szintén 150 lóerős, elsőkerék-hajtású, de kétliteres. A 204 lóerős kétliteres TFSI már quattro-hajtással érkezik, hasonlóan a 265 lóerős benzineshez. A külső áramforrásból, egyenáramról akár 50 kW-tal is tölthető, bő száz kilométer – pontosan 119 a gyári adatok szerint – tisztán elektromos-hajtással megtehető hatótávval rendelkező, nettó 19,7 kWh-s akkumulátoros PHEV 272 lóerős. A konnektoros hibriden kívül mindegyik változat hétfokozatú duplakuplungos (DSG) sebességváltóval érkezik a vevőkhöz, a PHEV-ben viszont hatfokozatú található.
Vezetés
A 150 lóerős benzines, illetve a PHEV változatokat próbáltuk ki a valószínűtlenül sok napsütéses órával kényeztető skót vidéken. Főként kisforgalmú, városon kívüli utakon, de belekóstolhattunk autópályába és dimbes dombos utakba is késő szeptemberben.
Lehet keseregni azon, hogy más márka nagyobb kijelzőt, több és erősebb USB portot, puccosabb belsőt ad, esetleg még érezhetően olcsóbban is, mint az Audi. Van, aki beéri ennyivel, mert sosem megy gyorsabban 120-nál, kanyarokban szinte állóra lassít, és amúgy is csak nyűg neki a vezetés. Aki viszont örömét leli az autóvezetésben, az értékelni fogja a Q3 remek vezethetőségét.
Kormányzása pontos, közvetlen, jól sikerült belőni a kormányrásegítés mértékét is. A futómű szintén tud olyat, amit nem találsz minden bokorban. Szépen kirugózza az úthibákat – bár ezt majd itthon tudjuk rendesen kipróbálni – és kanyarban nem hagyja dőlni a karosszériát. A kétszelepes lengéscsillapítókkal ellátott adaptív futómű könnyen megszerethető, remekül működik.
Hogy szándékosan döntés volt, vagy csupán véletlen egybeesés, de a tesztút tartalmazott egy több kilométeres, túlzás nélkül hullámvasút szerű, beláthatatlan, meredek bukkanókkal sűrűn megszórt szakaszt is, ahol tényleg a végsőkig lehetett feszegetni a futómű képességeit. Amit remekül viselt.
Teljesítményre a 150 lóerős változat határeset, ekkora testhez már indokolta nagyobb motorteljesítmény. Nem hervasztóan kevés ez sem, az átlagos közlekedéshez megfelel, csak a sportos külső és az élvezetes vezetés miatt marad hiányérzet a sofőrben intenzív gyorsításknál. A PHEV már fürgébbnek érződik, de ott az akkumulátorok plusz tömege az, ami árnyalja a képet.
Nekem vezetés közben egyedül a fék tűnt bizonytalannak, vagy csak a hangolása nem az igazi, mert rettentően kellett taposni lassításkor, hogy tényleg megállj ott, ahol szeretnél. Vezetés közben csendes az utastér, nincsen szél- vagy futóműzaj, a karosszéria 0,30-as alaktényezőjű – ugyan van ennél jobb a kategóriában, de ez se rossz – és ha ez nem lenne elég, opcióként hangszigetelt oldalsó üvegekkel is rendelhető az új Q3-as.
Csodalámpa
Aránylag ritkán fordul elő, hogy a nemzetközi bemutatón a napi autózás után még egy éjszakai részt is beiktassanak a tesztvezetésbe. Itt az indokolta az extra programot, hogy a tudományos LED-es fényszóró csak sötétedés után tudta megcsillogtatni tudását.
A világ autóvezető népességének döntő többsége valószínűleg nem vár el többet egy fényszórótól, minthogy világítsa be rendesen az autó előtti útszakaszt. Igaz, ezt azért 2025-ben már nem olyan nehéz megugrani, így valami extrát kell mutatni a témában. Jöttek a rafinált kanyarvilágítások, az okos mátrix-LED-es fényszórók, amelyek a távolsági fényt használva elvilágítanak a világ végéig, és közben képesek kitakarni a szembejövő autót, hogy azt ne vakítsák el.
Ha azt gondolod, ennél már tényleg nem kellhet több, akkor jön az Audi a programozható, animált fényjátékkal, illetve a menet közben élvezhető rafinált fényszőnyeggel. Ennek a lényege, hogy az autó orra lévő területet a felfestések között brutális módon kivilágítja, majd itt különféle jelzésekkel hívja fel a figyelmet olyan dolgokra, mint a jegesedés-veszély – ilyenkor hópelyhet világít az aszfaltra – az éppen érkező, gyorsabb autó, de azt is jelzi – ha te nem tudnál róla, – hogy indexelsz.
Működés közben szerintem inkább zavaró ez a funkció, mint hasznos, a legidegesítőbb, hogy az éles kontraszt miatt az autó mozgása közben a megvilágított felület is látványosan ugrál, remeg a vezető orra előtt. Mintha valaki a rugdosná a diavetítő alatti asztalkát. Számomra kérdéses a rendszer haszna is, ugyanezt az infót jóval hatékonyabban a head up display is képes megjeleníteni. Sokkal jobban értelmezhető formában. Mindegy, kíváncsi vagyok, a vásárlók rákapnak-e erre az extrára.
Költségek
Az Audi Q3 SUV karosszériaváltozat 17 334 060 forinttól konfigurálható, a kupésabb profilú Sportback kivitel indulóára pedig 17 958 900 forint. Persze egy komolyabb hajtásláncú alapot választva, és az opciós, feláras csomagokba alaposan belemarkolva simán el lehet érni a 29 millió forintos árat is.
Fényezések közül egyedül a fehérnek nincs további költsége, a metál- és gyöngyházfényű színekért további 391 ezer forintot kérnek el. A digitális mátrix LED fényszóró 1,2 millió forint, a panoráma üvegtető 650 ezres, az állóhelyzeti fűtés 718 ezres, a pótkerék 37 ezres tétel. Az SUV változat októberben érkezik a piacra, a Sportback pedig egy hónappal később.
|Az Audi Q3 és vetélytársai – Listaár, forint
|Audi Q3 SUV TFSI 110 kW S tronic (150LE)
|17 334 060
|Mercedes-Benz GLA 180 mild hibrid (136+14 LE)
|16 558 000
|Volvo XC40 (197 LE)
|15 030 000
|BMW X1 (218 LE)
|19 877 000
|Lexus UX 300h (199 LE)
|17 220 000
Értékelés
Bár a belsőben kissé megkopott a régi, audis varázslat, de műszakilag nehéz fogást találni az új Audi Q3-on. Rendelhető benzines, dízel és PHEV hajtással is – ami komoly, 119 kilométert képes elektromosan megtenni – kétféle karosszériaváltozat is készül belőle, és tele van klassz technikai varázslatokkal. Nem mellesleg a remek futóműnek, pontos kormányzásnak köszönhetően még vezetni is klassz.
|Mellette – Ellene
|