A jogosítványszerzés nem mindig zajlik gördülékenyen, és ez egészen addig így is marad, amíg lesznek olyanok, akik a végsőkig kitartanak. Kitartó tanulókból nincs hiány az Egyesült Királyságban sem, ahol egy tanuló 128-szor futott neki az elméleti vizsgának, azonban még nem járt sikerrel – írta meg a Sky News.

Az AA Autósiskola adatai szerint a tanuló már 2944 angol fontot, átszámítva csaknem 1,3 millió forintot költött az eddigi vizsgáira.

Minden pótvizsgáért 23 fontot, átszámítva nagyjából 10 ezer forintot kérnek el a szigetországban.

Egy másik tanuló ugyancsak hosszú utat járt be, mire elkezdhette a gyakorlati képzést, ugyanis a KRESZ-vizsgáját a 75. próbálkozás során tette le sikeresen. Több mint 1700 fontot, azaz közel 750 ezer forintot költött a jogosítvány elméleti részére. Még ő sem dőlhet hátra, ugyanis 2024-ben volt, aki 21-szer vérzett el a jogosítványszerzés gyakorlati részén, ami a jelenlegi árfolyamon további 600-700 ezer forintos tételt jelentett.

Számos hasonló esetről számolt be korábban a Vezess, a legutóbbi brit példa épp a regnáló dartsvilágbajnok Luke Littleré volt, aki hat sikertelen próbálkozás után abszolválta az elméleti vizsgát.

Tudunk olyanról is, aki 158, illetve 192 nekifutásból ment át, azonban a világrekordot egy dél-koreai nő tartja, akinek nem kevesebb mint 960 ízben kellett vizsgáznia ahhoz, hogy sikerüljön neki. Hozzájuk képest a magyarországi negatív rekorder öt év leforgása alatt 23 sikertelen KRESZ-vizsgán esett át.