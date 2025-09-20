Ötödjére rendezik meg a hétvégén a Hungarian Darts Trophyt, ami immáron része a PDC európai tornasorozatának része, így tétje is van a budapesti rendezvénynek. A sportág krémje is ellátogatott a fővárosba, köztük a 18 éves Luke Littler személyében a regnáló világbajnokkal.

Fiatal kora ellenére Littlert a világranglista második helyén jegyzik, ami annak köszönhető, hogy a brit játékos üstökösként robbant be a darts világába. Első, 2024-es világbajnokságán óriási meglepetésre a döntőig menetelt, ahol végül kikapott Luke Humphriestől, ám egy évvel később – számos tornagyőzelem után – kétség sem fért az elsőségéhez. 17 évesen és 347 naposan minden idők a sportág valaha volt legfiatalabb világbajnokaként ért fel a csúcsra.

A jogosítványszerzésnél azonban korántsem veszi ennyire könnyedén az akadályokat. Hogy mennyire nem, jól mutatja, hogy

az elméleti vizsgán a hetedik nekifutásra ment át.

Feltehetően már Budapesten tartózkodott, amikor péntek délután a sikeres próbálkozásáról kiállított értékelőlappal 24 óra után eltűnő Instagram-sztori formájában eldicsekedett az 1,9 millió követőjének. A Daily Mail cikke szerint ezúttal is rezgett a léc, ugyanis az elméleti vizsga feleletválasztós részén 50-ből 43 pontot szerezve épphogy átment. A teszt másik, veszélyészlelés részét – 75-ből 63 pontot elérve – simán abszolválta.

A szabályok értelmében a dartsvilágbajnoknak két éven belül gyakorlati vizsgát kell tennie ahhoz, hogy megszerezhesse a vezetői engedélyt.

Littler eddig sem titkolta, hogy nehézségei vannak – illetve voltak – az autóvezetés elméleti elsajátításával. Júliusban számolt be arról, hogy ötödjére is megbukott, nem sokkal utána pedig a hatodik vizsgáján sem engedték át.

After what seems like forever, Luke Littler has finally passed his car theory test 👏🏼🎯 pic.twitter.com/C1dz3DKabT — Josh (@joshpearson180) September 19, 2025

Milyen autót vezetne?

Korábban a 18 éves játékost arról is kérdezték, milyen autót fog vezetni az utakon, ha végre a zsebében lesz a jogosítványa. Elismerte, odavan a Ford Focusért – amihez az eddig ismert formájában már csak használt autóként tud hozzájutni, lévén, hogy tavaly abbahagyta a típus gyártását a Ford –, ugyanakkor számára a Mercedes-Benz A-osztálya jelenti az álomautót.

Az Egyesült Királyságban az A-osztály indulóára 28 ezer font, átszámítva 12,5 millió forint, de aligha az anyagi oldallal lesz probléma azok után, hogy a sikeres dobásaival az elmúlt két évben több mint 1,5 millió fontot vágott zsebre, ami közel 690 millió forintnak felel meg.

