Örökzöld igazság, hogy az idő, a fejlődés nem áll meg senki kedvéért. A régi korok letűnt megoldásai még akkor sem maradnak velünk, ha amúgy kedveltük ezeket. Ha valaki éles szemmel figyelte meg az elmúlt évek Mercedes-Benz típusait felfedezhetett egy ilyen változást.

Igen, szinte teljesen eltűntek a motorháztetőkről a klasszikus, kiemelkedő, vezetőhelyről is jól látszó márka emblémák, a Mercedes-csillag ma már a hűtőrácson tanyázik, igaz ott óriási méretben.

A teljes SUV-paletta mentes tőle, az elektromos típusokról nem is beszélve, gyakorlatilag a folytonosságot jelentő három limuzin, a C, E, S-osztályok esetén jön egyáltalán szóba a régi vágású álló csillag.

Van aki szerint kell a nagy márkajel a frontrészre, mert oda lehet rejteni a szenzorokat, de napjainkban, amikor az egész hűtőrács csak dizájnelem, és gyakorlatilag bárhogy alakíthatják a tervezők, ez nem áll meg.

Egyes vélekedés szerint a szigorodó biztonsági előírások, a gyalogosvédelem határozta meg a döntést, de érdekes módon vannak még olyan távoli, ázsiai országok ahol ez rendelhető opció, és a legdrágább modellek esetén Európában is elérhető.

Lassan tűnnek el

A 2000-es évek elején még teljesen általános volt, alig akadt modell, ahol a hűtőrácson lett volna a Mercedes csillaga, leginkább a teherautóiknál, vagy a sportos kupék esetén találkoztunk ilyennel.

A változás folyamatosan történik, a német gyártó szép lassan gyomlálja ki az álló csillagot a kínálatból. Lépésről lépésre haladtak: 2017-ben az amerikai újautók piacán vezették ki a megoldást a C-osztállyal kezdve, amit akkor a Carscoops.com korabeli cikke szerint a vásárlói igények megváltozása indokolt. A fiatalabb réteg egyre inkább a sportos megjelenést kereste, és kevesen rendelték meg az embléma nélküli, klasszikus, vízszintes rácsozatú hűtőrmaszkot a Luxury felszereltséggel.

2021-ben pedig mi is beszámoltunk róla, hogy az európai piacon is leszámoltak az ikonikus, kiálló csillaggal. Az új C-osztály az első Európában amelyben nem választhatunk, hogy a hűtőmaszkon vagy az orr tetején legyen-e a háromágú csillag: az embléma mindenképpen a rácson lesz, épp csak a kidolgozása és a környezete változik felszereltségi szinttől függően.

Ugyanígy jártak el az E-osztály esetén, a Motortrend cikke szerint 2021-ben kikerült az opciók sorából a motorháztetőre ragasztott Mercedes embléma, amit az új generáció a W214-es sem hozott vissza.

A Luxury és Sport felszereltségi szintek (csomagok) kora előtt az E-osztály alapfelszereltségként kapta meg a motorháztető-díszt. Ezt a W211-es generáció 2009-es leváltása után fokozatosan kivezették; abban a generációban még a nagy teljesítményű E55 AMG modell is a régi megoldást kapta. A következő generáció a W212-es volt az, amely bevezette az E-osztálynál is a Mercedes kínálatában ma oly kedvelt, hűtőrácsba épített csillag stílust.

A hazai magyar konfigurátorban csak Avantgarde és AMG felszereltségi szint érhető el az E-osztály esetén, ezeknél pedig minden esetben a sportosabb hűtőráccsal készül az autó, nagy középső jellel, de egész más a helyzet, ha eltérő országot vizsgálunk.

Ma is elérhető, de nem mindenhol

Ha megnézzük a német, vagy francia Mercedes konfigurátorát, akkor már az online összeállítás során kiderül, hogy nekik jár még a régi jóból, az Exclusive felszereltséggel, helyi összeállításban még a vízszintes rácsozással, és motorháztetőre helyezett márkajellel is elérhető. Ugyanakkor a C-osztálynál már ezeken a helyeken, még Németországban sem lehet kérni a jól megszokott megjelenést.

A legdrágább, különleges kiviteleknél mindenhol rendelhető a csillag: ilyen a Mercedes-Maybach GLS, a Mercedes-Maybach EQS SUV, és 2024-ben elég meglepő módon az elektromos modellpaletta zászlóshajója az EQS újra megkapta (a modell debütálásakor nem volt rendelhető) a régi megoldást.

A magyarázat tehát a legegyszerűbb: a Mercedes-Benz vezetői, döntéshozói érezték úgy, hogy lassan kell hagyniuk a múltat, és vélhetően több tényező hatására a friss, sportos, modern megjelenés felé terelték a modellpaletta megjelenését. Az EQS esete viszont azt mutatja, hogy a múlt értékeit, ikonikus elemeit, ami egy márka kiválóságát, a minőséget szimbolizálják nem feltétlenül kell a kukába dobni.