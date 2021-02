1982 óta 10,5 millió középkategóriás modellt értékesített a Mercedes; ebből az első tíz évben a 190-es szolgálta ki a piacot, majd 1993-ban jött a W202, az első C-osztály, amit további három – illetve most már négy – követett.

A mostani az első olyan C-osztály, amelyben nem választhatunk, hogy a hűtőmaszkon vagy az orr tetején legyen-e a háromágú csillag: az embléma mindenképpen a rácson lesz, épp csak a kidolgozása és a környezete változik felszereltségi szinttől függően. Szintén nem kérhető kézi sebességváltó: mostantól minden motorhoz kilencfokozatú automata sebességváltó társul. Benzinmotorból három, dízelből kettő áll rendelkezésre a bevezetéskor.

Ebben a galériában a szedán képeit találod... Kattints!

A táblázatban a szedán modellek adatai láthatók; a kombi menetdinamikája minimális eltérést mutat.

C180 C200

(4Matic) C300

(4Matic) C220 d C300 d Löket-

térfogat

(cm) 1496 1496 1999 1992 1992 Teljesítmény

(LE) 170 204 258 200 265 Forgató-

nyomaték

(Nm) 250 300 400 440 550 0-100 km/óra

gyorsulás

(mp) 8,6 7,3 (7,1) 6,0 (6,0) 7,3 5,7 Végsebesség

(km/óra) 231 246 250 245 250

Ebben a galériában a kombi képeit gyűjtöttük össze... Kattints!

A plug-in hibrid hajtásláncra sem kell sokat várni; először jön a benzines, de később dízel-hibrid is lesz. Az első, benzinmotoros PHEV kétliteres négyhengeresre épül, 15,4 kWh kapacitású akkumulátorával 100 km körüli elektromos hatótávolságot ígér, elektromos végsebessége 140 km/óra. Az alap töltő 11 kW-os, de rendelhető lesz 55 kW-os gyorstöltő is. Az előző generációs hibridhez képest nagy előrelépés lesz, hogy a csomagtérpadlóban nem okoznak lépcsőt az akkumulátorok. A csomagtartó egyébként is tágasabb a kombi esetében: a padló 63 mm-rel hosszabb, a belmagasság 150 mm-rel nőtt az alaptípushoz viszonyítva. A teljes kapacitás 360-1375 literes a hibrid kombi esetében; mindkét karosszériaverziónál alapáras lesz a szintszabályozásos hátsó légrugózás.